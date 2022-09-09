Фильм красноярских режиссёров выходит в федеральный прокат

С 8 сентября в кинотеатрах России будут показывать фильм красноярских режиссёров Владимира Тарасова, Дмитрия Квашнина, Василия Буйлова «Там, где наш дом», пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Это кино о сибиряках, представляющих разнообразные профессии, культуры и взгляды на жизнь. Сходятся они в бескрайней любви к месту, в котором живут.

В Красноярске фильм был представлен в конце апреля.

На данный момент картина заявлена в 51 российском кинотеатре и 19 кинотеатрах Белоруссии. В Красноярске его покажут в «Синима Парк», а с 15 сентября «Дом Кино». На все сеансы можно попасть по «Пушкинской карте».

Фото: © vk.com/industry_art