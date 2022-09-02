Редкое интервью омского музыканта Егора Летова продадут за приличную сумму

Появилась информация о продаже неизданного интервью рок-музыканта из Сибири Егора Летова, которое планируют продать на аукционе.

Как сообщается, торги проведёт Аукционный дом «Литфонд», а мероприятие запланировано на 3 сентября. Всего на продажу представлены три лота.

Одним из них будет редкая виниловая французская пластинка - сборник панк-рока (Тулуза, 1990 год, тираж в 500 штук). Также с пластинкой записана композиция «Кто сильнее, тот и прав» из альбома «Так закалялась сталь» 1988 года. Цена за лот начнется с 32 000 рублей.

Интервью Летова, которое тоже продадут, записали на кассету в 1996 году. Основатель рок-группы «Гражданская оборона» дал его для книги «100 магнитоальбомов советского рока», но в издание запись не попала по непонятным причинам. Начальная цена этого лота — 48 000 рублей.

А ещё один предмет на продажу — дебютный студийный альбом группы «Егор и Опиз*****шие». На обложке изображен Летов за колючей проволокой. Ставка за этот предмет равна 30 000 рублей.

Фото: Om.1ru