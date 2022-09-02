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Обнаружена редкое интервью омского музыканта Егора Летова

Главная Культура
Красноярск
07:25 2 Сентября 2022
искусство, общество, омск, музыкант, музыка, культура, сибирь
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Появилась информация о продаже неизданного интервью Егора Летова. Его продадут на аукционе.

Как сообщается, торги проведёт Аукционный дом «Литфонд», а мероприятие запланировано на 3 сентября. Всего на аукционе будут представлены три лота.

Одним из них будет редкая пластинка - французский виниловый сборник панк-рока (Тулуза, 1990 г., тиражом в 500 экземпляров). В этом же буклете с пластинкой записана песня «Кто сильнее, тот и прав» из альбома «Так закалялась сталь» 1988 года. Цена за лот начнется с 32 000 рублей.

Интервью Летова, которое тоже продадут, записали на кассету в 1996 году. Основатель рок-группы «Гражданская оборона» дал его для книги «100 магнитоальбомов советского рока», но в книгу запись не попала. Начальная цена этого лота — 48 000 рублей.

А ещё один предмет на продажу — дебютный студийный альбомом группы «Егор и Опиз*****шие». На обложке изображен рок-музыкант за колючей проволокой. Лидирующая ставка за альбом равна 30 000 рублей.

Фото: Om.1ru

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