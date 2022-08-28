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«Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

Главная Культура
Красноярск
14:01 28 Августа 2022
красноярск, общество, культура, события, музыка
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Около 20 тысяч человек посетили концерт группы «Иванушки International» в Красноярске

Автор telegram-канала «НЕМАКСИМ» из Красноярска поделился информацией о количестве зрителей на вчерашнем концерте группы «Иванушки International» на площади перед БКЗ.

«Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

 «Делюсь инсайдерской предварительной оценкой: 15-20 тысяч человек вчера вечером посетили их концерт», - пишет «НЕМАКСИМ».

«Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

Напомним, что накануне из-за концерта звезд из Москвы в центре города образовалась пробка из автомобилей и людей. Парковка у ТРЦ «Комсомолл» была заполнена до отказа, а в какой-то момент горожан перестали пускать на площадь перед БКЗ.

Фото: @andreymaximovvv

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