«Иванушки International» в Красноярске могли собрать 20 тысяч человек на концерте

Около 20 тысяч человек посетили концерт группы «Иванушки International» в Красноярске

Автор telegram-канала «НЕМАКСИМ» из Красноярска поделился информацией о количестве зрителей на вчерашнем концерте группы «Иванушки International» на площади перед БКЗ.

«Делюсь инсайдерской предварительной оценкой: 15-20 тысяч человек вчера вечером посетили их концерт», - пишет «НЕМАКСИМ».

Напомним, что накануне из-за концерта звезд из Москвы в центре города образовалась пробка из автомобилей и людей. Парковка у ТРЦ «Комсомолл» была заполнена до отказа, а в какой-то момент горожан перестали пускать на площадь перед БКЗ.

Фото: @andreymaximovvv