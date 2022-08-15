Фотопикник с мастер-классами для горожан пройдет в Красноярске

Фотографов из Красноярска и желающих ими стать приглашают на мероприятие с мастер-классами по съемке с естественным светом на природе.

Также всем участникам обещают провести практику с моделями и фотозонами. Фотопикник пройдет в два дня по нескольким тематикам:

- 19 августа организуют фотосессию влюбленной пары у воды в закатном свете;

- 21 августа проведут съёмку девушки в нежном платье на поле с цветами и светлыми тканями.

Участникам рекомендуют взять с собой фотокамеру, но можно снимать и на телефон. Желающие могут прийти на оба фотодня совершенно бесплатно.

Регистрация на мероприятия будет проходить по ссылке.

Напоминаем, что события запланированы на 19 августа в 18:00 и 21 августа в 17:00 на острове Татышев. Более точную локацию обещают сообщить перед мероприятием.

Напомним, что ранее мы сообщали о событиях, которые закроют летний сезон на правом берегу Красноярска.

Фото: vk.com/openstudia