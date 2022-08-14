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В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

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Красноярск
13:12 14 Августа 2022
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На работы всемирно известного мастера можно будет посмотреть в Красноярском художественном музее Сурикова по адресу улица Мира, 12.

Выставка начнет работать с 19 августа. В музее выставят 60 произведений Намдакова: образы древних животных-хранителей, шаманов, воинов, амазонок и фантастических персонажей.

В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

Напомним, что Даши Намдаков выпускник Красноярского государственного художественного института. Именно он создал для Красноярска скульптуру «Трансформация», а в 2019-м её установили неподалеку от библиотеки СФУ.

В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

Фото: otzyv.ru

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