В Красноярске организуют выставку скульптора Даши Намдакова

На работы всемирно известного мастера можно будет посмотреть в Красноярском художественном музее Сурикова по адресу улица Мира, 12.

Выставка начнет работать с 19 августа. В музее выставят 60 произведений Намдакова: образы древних животных-хранителей, шаманов, воинов, амазонок и фантастических персонажей.

Напомним, что Даши Намдаков выпускник Красноярского государственного художественного института. Именно он создал для Красноярска скульптуру «Трансформация», а в 2019-м её установили неподалеку от библиотеки СФУ.

Фото: otzyv.ru