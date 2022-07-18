Технологии будущего: какие девайсы упрощают нашу жизнь уже сегодня

25 июля на телеканале ТНТ выходит сериал «Два холма» – антиутопия о женском мире 2140 года, где часть населения пользуется продвинутыми гаджетами, а часть – питается просроченным айраном из заброшенных супермаркетов. Женщины построили «дивный новый мир»: в их экогородах мусор сортируется едва ли не сам, а кофе закапывается прямо в глаза. Однако в «Двух холмах» есть и гаджеты, аналоги которых существуют уже сейчас.

Умная кровать

В 2140 году у жительниц экогорода «Два холма» есть умные кровати, которые в паре с голосовым помощником помогают «подругам» просыпаться по утрам. Огромный таймер, расположенный над местом для сна, показывает на какое время запланировано пробуждение, а специальный механизм может и сбросить хозяйку на пол, если та куда-то опаздывает.

В 2022 году умные кровати тоже существуют, и даже их функции весьма похожи на те, что показаны в сериале. Например, ложе от небезызвестного китайского бренда тоже имеет голосовое управление, а также специальные двигатели, чтобы опускать и поднимать части кровати с разных сторон. Это сделано не для того, чтобы сбрасывать владельца на пол, а чтобы помочь ему обеспечить более комфортный сон, а также избавиться от храпа.

Голосовой помощник

Голосовой помощник в сериале «Два холма» зовут Лариса, и нетрудно догадаться, на что сделали аллюзию создатели сериала. Лариса по сути является полноценным персонажем, потому что она не только регулярно помогает главным героям в их повседневных делах, но и имеет собственный искусственный интеллект, который позволяет ей даже отпускать язвительные шуточки в адрес своих владельцев.

В 2022 году такая ситуация тоже вполне реальна. Голосовые помощники активно вошли в жизни современного человека, и живут они буквально везде: в музыкальных колонках, в смартфонах, в пылесосах, и этот список только пополняется. Как и набор функций. От элементарного включения музыки и обзора прогноза погоды голосовые помощники перешли к более серьёзным функциям, превратившись в полноценных ассистентов, управляющих всеми системами умного дома: совсем как в старых фильмов о будущем.

Умное кольцо

Ещё один незаменимый гаджет из вселенной «Двух холмов» – умное кольцо, которое герои используют для множества функций. Оно заменяет и смарт-часы, выводя на голографический дисплей последние уведомления, и служит неким социальным идентификатором: по нему ведётся учёт граждан, его предъявляют в качестве паспорта, а также на него начисляют баллы, повышающий статус – почти как звёзды в приложении такси.

Такое устройство существует и в 2022 году. На нём разве что нет голографического дисплея (хотя сами по себе они тоже есть), и баллы социального статуса для нас пока что остаются где-то в будущем. Но в остальном умное кольцо – действительно полезный гаджет, способный упростить жизнь человека. С его помощью можно оплачивать покупки, отслеживать физическую активность, использовать как ключ от дома и активировать NFC метки.

Принтер для еды

Весьма футуристичными кажутся принтеры для еды, которые способны напечатать любое блюдо за считанные секунды. Важно только вовремя пополнять запас красок, иначе полезный завтрак из брокколи может превратиться в не очень аппетитно выглядящую бесцветную массу. Но это, конечно, детали, весь вкусовые свойства остаются на месте, и количество витаминов тоже в норме.

Однако даже такой гаджет не такой уж и футуристичный, ведь его аналоги существуют и в 2022 году. Они пока что не вошли в повседневную. жизнь, но на уровне разработок вполне жизнеспособны. Как, например, 3D-принтер для печати продуктов, помогающий соблюдать здоровую диету, который корейские разработчики представили в 2018 году.

Устройство измельчает белки и углеводы в порошок, затем превращает сырьё в пористую плёнку, из которой создаётся трёхмерный продукт, насыщенный необходимым количеством питательных веществ. Учёные уверены, что в скором времени их принтер станет массовым, позволив сократить количество пищевых отходов и финансовых затрат на хранение и транспортировку продуктов.

Принтер для одежды

В «Двух холмах» тот же самый принтер, который готовит вам еду, может запросто напечатать и одежду. Нужно только немного подождать, чтобы платье не пахло вашим завтраком. Но скорость работы такого принтера всё равно поражает: новый наряд для похода на работу можно подготовить прямо перед выходом из дома.

В нашей реальности всё работает не столь оперативно, но всё равно работает. Впервые одежда, напечатанная на 3D-принтере, поразила широкую общественность в 2013 году, когда в таком платье на публичное мероприятие заявилась королева бурлеска Дита фон Тиз. С тех пор технологии шагнули вперёд: одежда стала в разы удобнее, а процесс её изготовления стал занимать гораздо меньше времени. Такие технологии используются и в России, но пока одежда из принтера остаётся значительно дороже той, что выходит из-под швейной машинки.

Машина для сбора спермы

В сериале на Земле наступил тотальный матриархат, и чтобы продолжать род, женщины используют так называемых «хранителей семени». Это избранная каста мужчин, которые кочуют по экогородам и, собственно, продолжают род. Но сам секс женщины будущего считают пережитком прошлого, поэтому хранителям запрещено даже заниматься самоудовлетворением. Никаких архаичных журнальчиков с красотками тоже нет – только безжизненная машина для сбора спермы, которая как пылесос высасывает семя, используемое в дальнейшем для продолжения рода.

Как ни странно, такое устройство в реальности тоже существует, причём достаточно давно. Его используют как для сдачи анализов, так и для банков спермы. Принцип работы очень похож на тот, что показан в сериале: можно настраивать частоту возвратно-поступательных движений, амплитуду и даже температуру прибора.

Фото:©ТНТ