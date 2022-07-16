Киношники закончили снимать фильм о золотой лихорадке в Красноярском крае

Ночью 15 июля в национальном парке «Столбы» завершились съёмки фильма о золотой лихорадке. Далее съёмочная группа отправляется из Красноярска в Санкт-Петербург.

По плану, фильм должен выйти на широкий экран на одном из федеральных каналов России. В данный момент ведутся соответствующие переговоры с телерадиокомпаниями. Премьера запланирована на декабрь 2022 года.

Само кино будет состоять восьмисерийным и его посвятят 200-летию образования Енисейской губернии, которое, кстати, отметят в Красноярском крае в конце 2022 года.

Как говорит режиссер кинокартины Михаил Вассербаум, в малых городах удалось сохранить в первозданном виде старинные крестьянские дома, а также купеческие усадьбы середины XIX века. Благодаря этому съемочной группе нам удалось сделать очень живые, достоверные и колоритные кадры.

«Таких масштабных съёмок в нашем регионе ещё не было. Больше 60 человек съёмочной группы кинокомпании «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга. Это настоящий серьёзный продакшн», - говорит администратор содействия организации киносъёмок Ангелина Буйлова.

Фото: t.me/culture24