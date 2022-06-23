Губернатор Красноярского края посетил съемки фильма о золотой лихорадке в Сибири

В Красноярске на территории музея-усадьбы Сурикова прошли съемки фильма о золотой лихорадке в Сибири.

Съемки уже провели в Шушенском, Минусинске, на Столбах, в Дивногорске, а 23 июня снимали в музее-усадьбе Василия Сурикова, куда и приехал губернатор Красноярского края Александр Усс.

По традиции на съемочной площадке разбили тарелку с именами участников съемочного процесса. Александр Усс взял на себя данную инициативу. Каждый присутствующий забрал по куску и после удачного запуска фильма в прокат их соберут вместе.

На событии также присутствовали заместитель Губернатора Василий Нелюбин и министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Напомним, что ранее у sibnovosti.ru вышло интервью с одним из актеров, который сыграл эпизодическую роль в фильме.

Фото: Дарья Кривицкая/Культура24