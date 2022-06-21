Студент актерского училища из Минусинска о съемках в сериале о золотой лихорадке: на киноплощадку я попал совершенно случайно

Съемки кинофильма пройдут в Шушенском, Минусинске, Красноярске и Санкт-Петербурге. Будут задействованы, как исторически здания, так и территории сибирских заповедников.

Съёмка первых кадров стартовала ещё 27 мая в Минусинске. С 12 июня до середины июля снимать фильм будут в Красноярске и его окрестностях. 14 июня съёмки пройдут на улице Дубровинского.

Корреспондент sibnovosti.ru удалось пообщаться с одним из актеров массовки Дамиром Репиным, который родился в Большемуртинском районе и узнать о процессе съемок, распорядке и увлекательных случаях на площадке кинокомпании ТРИИКС «Медиа».

- Дамир, расскажите о себе, чем вы занимаетесь? Учитесь, работаете и как попали на киноплощадку?

Я учусь в Минусинском колледже культуры и Искусств на специальности «Актёрское Мастерство». На киноплощадку я попал совершенно случайно, заместитель режиссёра приехал к нам в колледж отбирать "массовку". Прошел кастинг, по итогам которого я и оказался на дальнейших съемках. Отбирали не долго, кастинг прошел вполне быстро. Претендентов было много, если нас всех можно было назвать претендентами.

- Сколько длится ваш рабочий день на киноплощадке?

Рабочий день на площадке длится 12 часов.

- Есть ли на киноплощадке звезды?

Звезды есть. Например, Константин Крюков. Мне удалось побывать с ним на одной съемочной площадке, чему был очень рад.

- Есть ли у вас возможность попасть в дальнейшем на площадки других фильмов или сериалов? Будет ли после съемок предложено какое-то будущее?

Возможность есть, но все зависит от желания. Главное искать, пробовать себя и стремиться к этому.

- А это вроде практики или волонтерства или вам платят что-то?

Нам заплатили за съемки, конечно.

- Кормят ли вас или вы сами питаетесь? Где проходят съемки, на каких территориях в крае?

Кормят, 2 раза в день. Съемки на тот момент проходили в Шушенском и Минусинске, в старых районах города. Я принимал участие только в съемках в Шушенском и Минусинске, больше не буду принимать участие. Нам предложили поехать на дальнейшие съемки в Красноярск, но так как у нас учеба, сессия, мы туда не поехали.

- Есть ли чем ещё поделиться со съемок, может курьезные случаи были?

Курьезных случаев не было, даже если и были, лично я их не застал, и рассказать о них не могу.

- А что интересного было для вас лично в съемочном процессе?

Интересного было много, все было натуральное, настоящее. Для одной сцены перекрыли дорогу, которая является одной из главных дорог Минусинска. Сцены, в которых мы снимались, были насыщенны этим великолепным духом того времени. Очень интересно было наблюдать за актёрами, взаимодействовать с ними. Были сцены с драками, в которых участвовали ребята, учащиеся со мной на одной специальности со мной. Одна девочка даже получила роль "Куртизанки". Снялась в 3 сценах.

- Участвовал ли ты раньше в съемках кино, какие у тебя планы по окончанию учебного заведения?

Нет, раньше я нигде не участвовал. Только в спектаклях играл. Закончить наше актерское училище, а потом получить высшее образование по этой же специальности. Если получится, возможно, где-нибудь засвечусь.

- Расскажи о спектаклях, в которых ты играл?

Школьные спектакли театральной студии в моем родном Большемуртинском районе, спектакли в сузе, как учебный процесс. Мне больше нравится играть в театре. Там все живо и нет второй попытки. Без дублей. Все сразу, весь спектакль целиком. Но в целом хотел бы сыграть и в кино, и в театре. А если говорить о роли, то «Костю Треплева» из произведения А.П. Чехова «Чайка».

- А если говорить жанрово, то кого интереснее играть: злодея или положительного героя?

Я думаю, злодея, его характер сложнее. Сверхзадача должна перетекать выше и выше, и, как по мне, играть злодея увлекательнее.

Фото: Дамир Репин