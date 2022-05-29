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Фермер из Омской области строит домики хоббитов

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Красноярск
17:15 29 Мая 2022
книги, кино, сибирь, омск, общество, хоббит, культура
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В Таврическом районе Омской области появится деревня хоббитов. Агро-фазенда будет называться «Сибирский шир». 

Свой собственный Хоббитон из всеми известного романа-эпопеи «Властелин колец» мужчина начал развивать больше года назад.

По его словам, к осени 2023 года локация будет доделана и можно будет звать первых гостей. Кроме домов на земле площадью 10 га Александр проживает 50 коз и птиц. Есть и берёзовый лес.

Нам известно, что мужчина уже сделал фундамент трёх гостевых домиков. Оформят их в стиле жилищ хоббитов. Кроме того, на территории откроется локаворское кафе. Блюда в заведении будут приготовлен из продуктов, выращенных местными фермерами. 

Для гостей «Сибирского шира» подготовят мастер-классы, организуют катание на упряжках с козами. Фанаты произведений Толкиена насладятся атмосферой фантастического мира погрузятся в мир полуросликов.

Фото: Fallin

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