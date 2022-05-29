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Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал сделать библиотеку местом встреч местных жителей

Главная Культура
Красноярск
16:08 29 Мая 2022
общество, бурятия, библиотека, культура, события
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28 мая в рамках всероссийского культурного мероприятия «Библионочь» в столице Бурятии - Улан-Удэ торжественно открыли отреставрированное здание Национальной библиотеки. 

В церемонии открытия принял участие глава республики Алексей Цыденов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

- Это место всегда было на особом счету у жителей Бурятии. Ещё бы - место просвещения, встреч, общения! Библиотека стала в три раза больше: просторная, современная, модная. Я был во многих библиотеках в разных городах, но такую библиотеку вижу впервые – написал он в соцсетях.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал сделать библиотеку местом встреч местных жителей

Также глава республики напомнил, что масштабное строительство нового и реконструкция старого здания прошли в несколько этапов.

По словам Цыденова, пространство получилось достаточно «живое». Здесь есть не только книги, но и возможность пообщаться и саморазвиваться.

Фото: ©riа.ru

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