Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал сделать библиотеку местом встреч местных жителей

28 мая в рамках всероссийского культурного мероприятия «Библионочь» в столице Бурятии - Улан-Удэ торжественно открыли отреставрированное здание Национальной библиотеки.
В церемонии открытия принял участие глава республики Алексей Цыденов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
- Это место всегда было на особом счету у жителей Бурятии. Ещё бы - место просвещения, встреч, общения! Библиотека стала в три раза больше: просторная, современная, модная. Я был во многих библиотеках в разных городах, но такую библиотеку вижу впервые – написал он в соцсетях.
Также глава республики напомнил, что масштабное строительство нового и реконструкция старого здания прошли в несколько этапов.
По словам Цыденова, пространство получилось достаточно «живое». Здесь есть не только книги, но и возможность пообщаться и саморазвиваться.
Фото: ©riа.ru