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С 1 сентября в школах Бурятии начнут обучать бурятскому языку

Главная Культура
Красноярск
08:42 28 Апреля 2022
культура, бурятия, в россии, общество
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Как сообщает Глава Бурятии Алексей Цыденов, в детских садах республики уже создаются отдельные группы для разговоров на бурятском языке, а с 1 сентября в большинстве школ создадут подобные первые классы.

Накануне, 27 апреля глава республики посетил культурно-образовательный центр «Амар Мэндэ», где обучают бурятскому языку, разучивают песни и народную бурятскую хореографию, проходят уроки по актерскому мастерству, игре на моринхууре. А ещё здесь готовят детей к школе. Центр работает с 2017 года и за 5 лет здесь обучили около 3000 детей и взрослых. 

Ежедневно центр посещает более двухсот человек. Среди посетителей центра есть дети и взрослые. Самому старшему ученику – 74 года. 

– Большой плюс этого центра, что здесь создана и языковая, и культурная среда. То есть не просто урок по учебнику, а именно погружение в среду. Это создает условия, когда детям интересно. Мне кажется, что это один из лучших примеров того, как можно создать условия для занятий детей. Вы видите, что детям интересно и они идут сюда с удовольствием. У нас в республике принята программа сохранения и развития бурятского языка. В рамках нее предусмотрено очень много разных мероприятий. Но отдельно хотел бы отметить, как важно создание языковой среды. Мы создаём ее в детских садах. В школах у нас создаются отдельные классы. То есть с первого класса всё общение будет на бурятском языке. И это не отдельные уроки, а именно среда в детском саду, в начальной школе – это условия, которые наиболее способствуют сохранению и развитию бурятского языка, – говорит Глава Бурятии.

фото: пресс-служба правительства РБ

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