В больнице умер Валерий Гаркалин

В Москве на 68-м году жизни скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин. Он умер в больнице в Коммунарке, занимающейся лечением больных с коронавирусом.

О смерти известного артиста сообщил ТАСС. Информагентство сослалось на ректора ГИТИСа Григория Заславского и председателя комиссии мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября. Согласно сообщению ТАСС, он находился в тяжелом состоянии на фоне осложнений, вызванных коронавирусом.

Артист сыграл десятки ролей. В числе наиболее полюбившихся широкому зрителю - братья-близнецы в кинофильме «Ширли-мырли» 1995 года.

Фото: © художественный фильм «Ширли-мырли» («Мосфильм», 1995 год)