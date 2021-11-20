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В больнице умер Валерий Гаркалин

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Красноярск
15:29 20 Ноября 2021
артисты, смерть, больница, роль, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве на 68-м году жизни скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин. Он умер в больнице в Коммунарке, занимающейся лечением больных с коронавирусом.

О смерти известного артиста сообщил ТАСС. Информагентство сослалось на ректора ГИТИСа Григория Заславского и председателя комиссии мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября. Согласно сообщению ТАСС, он находился в тяжелом состоянии на фоне осложнений, вызванных коронавирусом.

Артист сыграл десятки ролей. В числе наиболее полюбившихся широкому зрителю - братья-близнецы в кинофильме «Ширли-мырли» 1995 года.

Фото: © художественный фильм «Ширли-мырли» («Мосфильм», 1995 год)

 

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