Политолог и публицист Екатерина Шульман выступила на КРЯКК в Красноярске

На КРЯКК 5 ноября политолог и публицист Екатерина Шульман вместе с модератором встречи Нурией Фатиховой устроили дискус на тему «Изменения гендерного баланса на рынке труда в постсоветской России». Гости активно подключились к обсуждению и задали свои вопросы.

Перед началом лекции спикеры обратились к зрителям и попросили надеть маски, чтобы уберечь здоровье своё и близких. Также Екатерина Шульман обрадовалась выступлению перед живой аудиторией.

«Видеть живых людей — большая привилегия. Давайте ценить это. Понимаю, что всех тошнит от этих масок, но от локдауна и выступлений по зуму тошнит ещё больше», — говорит Шульман.

Отметим, что зал в МВДЦ «Сибирь» был заполнен под завязку. Зрители заняли все подготовленные места, а кто-то даже расположился на полу. Екатерина Шульман выступала два раза в этот день с перерывом на час, а позже отправилась на эфир к нашим коллегам с «ТВК».

Фото: ©Александр Жуковец