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В Красноярском театре оперы и балета готовятся к премьере старинного балета

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Красноярск
14:52 1 Ноября 2021
красноярск, премьера, балет
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В Красноярском государственном театре оперы и балета имени Хворостовского идут финальные приготовления к главной премьере сезона – балету XIX века «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни. 

В подготовке задействован вся балетная труппа театра (более 80 человек), более 200 костюмов, самые большие декорации за историю театра, слаженная команда экспертов и сотни страниц артефактов, чтобы очаровать красноярских зрителей прелестью старинного императорского балета.    

«В свое время это был удачный, сразу же замеченный всей Европой балет: впервые он был показан в Лондоне в 1846 году. Буквально через десять месяцев – в Милане. Еще через год – уже в Санкт-Петербурге. С тех пор он стал одним из самых репертуарных в Европе и России. Он шел, редактировался, изменялся, расширялся, прежде всего, на двух императорских сценах, на протяжении пятидесяти шести лет. А потом по непонятным причинам был забыт. Незаслуженно забыт. И вот вернется к зрителям в XXI веке и, мы надеемся, станет одним из самых любимых у красноярцев» - отмечает Сергей Бобров.

Главные герои – любимцы публики Елена Свинко, Анна Федосова, Наталья Боброва, Георгий Болсуновский, Юрий Кудрявцев, Марчелло Пелиццони и Матвей Никишаев. Будет и приглашенная звезда. В партии Сальватора Розы (художника, взаимно влюбленного в разбойницу Катарину) только в один день – 12 ноября на сцену выйдет ведущий солист Большого театра, итальянец Якопо Тисси.

Визуальная концепция спектакля разработана художниками Большого театра. Декорации создавала Альона Пикалова на основе декораций, которые были использованы более 100 лет назад в постановке Большого. Костюмы придумала Елена Зайцева на базе сохранившихся эскизов, созданных для премьеры «Катарины» в Мариинском театре в 1888 году.

В Красноярском театре оперы и балета готовятся к премьере старинного балета

Музыку собирали по крупицам. Что-то нашли в Риме и Милане, некоторые фрагменты взяты из личных коллекций исследователей, основой музыки стал скрипичный репетитор "Катарины" из Большого театра. Все найденные фрагменты собрали вместе, и изложением их в партитуру занимался композитор Петр Поспелов (Москва).

Особенно интригующая часть проекта – создание хореографии, ведь больше 100 лет назад балеты не записывали на видео, материалов не сохранилось. Используя редкие книги о хореографии XIX века и собранное, как и музыка, по крупицам из разных театров и газетных статей того времени либретто (описание действия), постановкой хореографии занимались заслуженные артисты России Юлиана Малхасянц (Москва) и художественный руководитель театра, автор идеи воссоздать «Катарину» Сергей Бобров.

Фото: Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

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