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Для «Таймырской мастерской» выбирают дизайн-концепцию

Главная Культура
Красноярск
13:54 16 Октября 2021
победители, дизайн, конкурс, фестиваль, творчество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе подвели итоги конкурса по выбору дизайн-концепции фестиваля «Таймырская мастерская». Победителей оказалось сразу двое.

По данным сайта органов местного самоуправления округа, это Алексей Попов из долганского поселка Сындасско и Марианна Тетерина из поселка Хантайское Озеро. Единый стиль фестиваля будет разработан на основе их работ.

«Отметим, работа Марианны Тетериной «Богатство земли родной» принята с условием внесения изменений в эскиз. В случае ее отказа единственным победителем будет признан Алексей Попов», - отметили в администрации округа.

Основной этап районного фестиваля «Таймырская мастерская» пройдет с 1 по 20 декабря в Дудинке. В его рамках, в частности, пройдет выставка мастеров народных художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Сокровища Таймыра».

Фото: © сайт органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

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