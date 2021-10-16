Для «Таймырской мастерской» выбирают дизайн-концепцию

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе подвели итоги конкурса по выбору дизайн-концепции фестиваля «Таймырская мастерская». Победителей оказалось сразу двое.

По данным сайта органов местного самоуправления округа, это Алексей Попов из долганского поселка Сындасско и Марианна Тетерина из поселка Хантайское Озеро. Единый стиль фестиваля будет разработан на основе их работ.

«Отметим, работа Марианны Тетериной «Богатство земли родной» принята с условием внесения изменений в эскиз. В случае ее отказа единственным победителем будет признан Алексей Попов», - отметили в администрации округа.

Основной этап районного фестиваля «Таймырская мастерская» пройдет с 1 по 20 декабря в Дудинке. В его рамках, в частности, пройдет выставка мастеров народных художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Сокровища Таймыра».

Фото: © сайт органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района