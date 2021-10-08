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«Место действия. Театр»: интервью с российским актёром музыкального театра и певцом Иваном Ожогиным.

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Красноярск
21:00 8 Октября 2021
красноярск, театр, интервью
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В восьмом выпуске программы «Место действия. Театр» интервью с российским актёром музыкального театра, певцом, лауреатом национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» (2012), номинантом премии этого года в номинации «Лучший исполнитель роли второго плана» Иваном Ожогиным.

Мы поговорим о спектакле «КарамазоВЫ». Спектакль заявлен на премию в шести номинациях. Композитор, автор либретто, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель рок-оперы Александр Рагулин.

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра. 

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение»  в 16.00.

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