«Место действия. Театр»: интервью с академиком премии «Музыкальное сердце театра», композитором, заслуженным деятелем искусств РФ Кимом Брейтбургом.

В шестом выпуске программы «Место действия. Театр» интервью с академиком премии «Музыкальное сердце театра», композитором, звукорежиссёром, музыкальным продюсером, заслуженным деятелем искусств РФ Кимом Брейтбургом.

Также мы представляем Алтайский государственный музыкальный театр (Барнаул) и спектакль «Капитанская дочка» (режиссёр Константин Яковлев, композитор Евгений Загот). Мюзикл заявлен на премию в четырех номинациях: лучшая музыка, лучшие исполнитель и исполнительница главной роли, лучший исполнитель роли второго плана.

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра.

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение» в 16.00.