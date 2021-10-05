Рецепты вкусных историй Маши Трауб

В Новосибирске в первые дни октября прошел традиционный форум издателей и литераторов «Книжная Сибирь». На нем Маша Трауб представила читателям свою новую книгу – «Суп, второе и компот», вышедшую в издательстве «Эксмо». О ней и не только, известный российский писатель рассказала Sibnovosti.ru.

- Книга написана в необычном жанре. Она объединяет воспоминания с кулинарными рецептами. Как вам пришла такая идея?

- Эта книга стала ответом на читательский запрос. На творческих встречах меня не раз просили поделиться какими-то секретами, рецептами, лайфхаками, как сейчас принято говорить. Спрашивали, когда же я напишу книгу рецептов. Но мне хотелось совместить приятное с полезным – сделать и книгу рецептов, и рассказать истории. Все же я не повар, а писатель. В книге каждый рецепт связан с той или иной небольшой историей. Что-то из детства, что-то из современности. Многие из них связаны с Северным Кавказом, где я выросла. Но есть и рецепты блюд северной кухни – несколько лет я прожила в маленьком городке на Севере. Есть блюда для детей-малоежек, которых невозможно накормить. Небольшой словарик трав и специй.

Все эти рецепты я проверяла на себе, на своих детях, на друзьях и детях друзей. Ручаюсь за каждый ингредиент. Все они адаптированы к современным реалиям. Например, знаменитый осетинский сыр в оригинальном рецепте варится в высушенном говяжьем желудке. Я пыталась придумать, чем можно заменить желудок. Есть и необычные, но доступные варианты блюд. Совершенно не обязательно умирать у плиты, чтобы приготовить что-то вкусное и полезное. Но кто не любит готовить, можно пропустить рецепты и читать истории. Надеюсь, что они получились такими же «вкусными».

Когда же меня просят поделиться самым главным лайфхаком, я отвечаю: «Заказать еду с доставкой на дом».

- И каков же лучший рецепт для маленьких детей, которых не заставить пообедать?

- Для малышей это сырнички с секретиком. Я их готовила для сына и дочери. В сырник нужно вложить ягодку – клубничку, малинку или голубику. Ребенок, пока найдет любимую ягодку, обязательно съест не один сырник.

- Вы используете рецепты, которые почерпнули из общения с читателями?

- Нет. То, что я не знаю и не чувствую -- не могу приготовить. К тому же, у каждой хозяйки свои секреты, которые делают блюдо уникальным. Это может быть что угодно – листик мяты, щепотка соли, паприка, добавленные в блюдо. Тот самый секретный ингредиент.

Но я в своей книге ничего не скрываю и делюсь всеми тайнами. Я готовлю каждый день, но не потому, что люблю готовить. На самом деле – ненавижу. Но у меня дочь – гимнастка, которой ничего нельзя, я сама периодически сижу на любимой диете под названием «есть кефир вилкой». Сын, которому уже двадцать лет, любит курицу в соусе, например, а муж – без соуса. Муж любит щи, а сын предпочитает борщ. Часто на обед или полдник заглядывают подруги с разновозрастными детьми, которые знают, что у «тети Маши» будут вкусные блинчики или оладушки. Так что у меня дома всегда есть и суп, и второе, и компот, что и стало названием книги.

- Сколько времени вам оставляет такой темп жизни на работу над книгами?

- Я пишу каждый день, с десяти вечера до двенадцати, до часа ночи. Но именно каждый день. Это рабочий график, самый обычный, подходящий именно мне. Кто-то работает по утрам, кто-то днем. Мне проще вечером. Днем я отвечаю на рабочую почту, езжу на интервью. Да, моя любимая фраза принадлежит Аркадию Вайнеру, который говорил, что он не просто лежит на диване, а обдумывает замысел. Но я не могу себе это позволить. Остаюсь пишущей домохозяйкой, как когда-то назвал меня мой муж. Надо встать утром, приготовить завтрак, заплести дочери косу, отправить в школу. Приготовить обед, разобраться с родительскими чатами, в которых опять двести пятьдесят непрочитанных сообщений за час.

Я не скрываю, что помогала и продолжаю помогать детям писать стихи на конкурсы, сочинения. Не только своим, но и детям подруг. Недавно писала олимпиаду по русскому языку для третьего и пятого классов. Мои дети не гуманитарии. Сын был увлечен физикой, дочь сейчас – математикой. Но сын сдал ЕГЭ по русскому на 98 баллов, что очень прилично. Как и дочь, которая пишет грамотно. Нам с мужем хотелось дать им приличный гуманитарный бэкграунд. Они должны быть «насмотрены» и «начитаны». Но не нужно мучить детей тем, что им не интересно. Тем более, что оценки всегда субъективны. Я вот за сочинение по «Му-му» выше тройки не получала. Учительница написала: «Не поняла мотивов Му-му». Я посмеюсь, а ребенок будет расстроен. Зачем? Это ведь не говорит ни о таланте, ни о понимании произведения. Что хотел сказать автор? Да ничего не хотел. Дети в литературе должны чувствовать эмоции, им должно быть интересно читать. Только и всего. Чтение – не наказание, а наслаждение.

- Где и как собираете материал?

- Многое привожу из поездок. Как говорит мой редактор, «моя муза приводит мне персонажей за руку». Я пришла в литературу из журналистики, так что мне нужно стоять рядом с людьми, если угодно, подслушивать и подсматривать.

Очень многое подсказывают мне дети. Мои уже выросли, но, к счастью, есть дети моих подруг, которые приходят к нам в гости. Детские диалоги невозможно придумать, я их просто записываю. Жизнь – лучший рассказчик.

- Как появился ваш бестселлер «Дневник мамы первоклассника»? По нему даже сняли фильм. Вы принимали в этом участие?

- Книга выросла из заметок. У меня долго не хотели их брать, потому что в издательстве не понимали, что из этого можно сделать. Кстати, у меня читатели до сих пор порой спрашивают, перешел ли у меня сын во второй класс, а ему сейчас уже двадцать лет, и он студент физического факультета МГУ. Наша с мужем гордость. У «Дневника…» есть продолжение – «Второй раз в первый класс», я его написала, когда дочь Сима пошла в школу.

Что касается фильма, то в процессе его создания я не участвовала. Сценарий далеко не во всем совпадает с книгой. Я всегда с благодарностью отношусь к любым переделкам своего текста – книга живет, получает вторую жизнь, не умирает. Актерский состав фильма - совершенно блестящий. Меня, то есть главного персонажа книги, сыграла Светлана Ходченкова. Бабушку – гениальная Елена Яковлева. Блестящие Виктор Сухоруков, Галина Польских, Иван Агапов, Нина Маслова... На что я могу жаловаться? Меня радует, что фильм каждый год показывают к 1 сентября. Он живет, его смотрят – это счастье!

- Родные не обижаются на то, какими они предстают в ваших книгах?

- Нет. В семье все прекрасно отличают художественный вымысел от реальности. Они знают понятие – прототипы. Муж у меня не такой меланхолик, каким я его представляю в книгах. Я – не такая истеричная мамаша. Конечно, я и выдумываю, и преувеличиваю, чтобы текст выглядел ярче. Мама читает все мои книги и говорит: «Как тебе замечательно удался образ матери!».

Дети тоже прекрасно понимают, что это не про них. Вообще-то они мои книги не читают, они растут на классических произведениях. Я для них мама, а не писатель. В школе тоже никто не знал, что я та самая мама из «Дневника мамы первоклассника», а мой сын – тот самый Вася.

- Есть ли среди ваших книг любимая, которую вы всегда готовы порекомендовать читателям?

- «Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба» и ее продолжение – «Шушана, Жужуна и другие родственники». Это такая грузинская «короткометражка», трагикомедия на грани фарса, буффонады. Мой любимый жанр и в кино, и в литературе. Мне бы очень хотелось, чтобы по этим книгам сняли кино. Чтобы режиссером был Георгий Данелия, музыку написал Гия Канчели. Что, увы, уже невозможно. Писать их было просто. Моя близкая подруга живет в Батуми. Я к ней не раз приезжала в гости, просто ходила и записывала, впитывала то, чем там пропитан воздух. Мне очень легко передавать кавказскую структуру речи.

Если же говорить о классиках литературы, то всем начинающим писателям рекомендую читать Чехова. Его рассказы, письма, пьесы. Там все есть: как написать, что делать, как общаться с издателем и редакторами. Очень люблю Бергмана – его прозу и сценарии. С удовольствием перечитываю такие неторопливые «костюмные» романы в духе Джейн Остин, когда на 20-й странице они посмотрели друг на друга, на 50-й она уронила платок...

У современных авторов я стараюсь следить за новинками, потому что такова моя профессия. По-другому нельзя, потому что хороший писатель – это, прежде всего, хороший читатель. Улицкая, Рубина, Степнова… Очень люблю Людмилу Петрушевскую, у которой есть замечательные детские сказки.

Правило для выбора одно – открывайте книгу на любой странице и прочтите два-три абзаца. Если вы чувствуете, что это ваше, – читайте дальше. Если нет – закрывайте. Даже детям надо объяснить, что чтение – это не наказание, не двадцать обязательных страниц в день, не «от забора до обеда». Книги надо подбирать по настроению, как фильм. Если случится попадание, вы будете плакать, если нет – скажете, что это какая-то ерунда.

- Что должно быть в рассказанной истории для того, чтобы она стала интересной?

- Для меня это трагикомедия. Чтобы был смех сквозь слезы. Очень сложно сделать, но это то, что я ценю больше всего.

И, конечно, самоирония. Когда у автора начинается самолюбование в тексте – этого я просто не выношу. Надо уметь смеяться над собой, прежде всего, тогда всё остальное само сложится.

- Как вы относитесь к своей работе? Что вкладываете в свои книги?

- Это именно работа, и я должна уметь писать всё: статьи, повести, былины, басни и фельетоны. Кто-то может сказать, что это ремесленный подход. А где же, мол, музы, которые прилетают к автору? Ко мне музы не прилетают. Моя работа - ответственность, обязательства перед издательством и перед читателями, жесткий график. Если опоздаю хоть на день, я подведу не только себя, но и моего редактора, корректоров, дизайнеров, маркетологов, оптовиков… Я - шестеренка огромной машины, которая позволяет появиться книге. Текст, безусловно, важен, но без читателей меня бы не существовало как писателя. Я завишу от людей, читателей, от их эмоций.

В свою работу я вкладываю сердце. Как замечательно сказала Людмила Улицкая, мало того, что нужно вкладывать свое сердце, надо еще и кровью покапать на страницы, чтобы они ожили. Вот и я свое сердце тру на мелкой терке. Вкладываю душу, эмоции. Любовь, страсть, ненависть. Банальные вещи, но именно на них строится писательский труд.

- Вы заканчиваете работать над книгой и только потом беретесь за другую?

- Я как в сказке: одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Сейчас мне нужно вычитать уже в верстке следующий роман. Называется он «Посмотри на меня». Главный герой – художник, который всю жизнь любит одну женщину. Он пишет части ее тела и не может собрать картину воедино. Я писала книгу как любовный роман, хотя мой редактор с этим и не согласилась.

Беседовал Валерий Лавский