Проект «Место действия. Театр»: интервью с главным дирижёром и музыкальным руководителем мюзиклов, лауреатом премии «Золотая маска» Мариам Барской

В четвёртом выпуске смотрите интервью с Академиком премии «Музыкальное сердце театра», главным дирижёром и музыкальным руководителем мюзиклов, лауреатом премии «Золотая маска» Мариам Барской. Мы говорим о профессии музыкального руководителя, о том, как проходят кастинги артистов, о форс-мажорах, которые возникают на спектаклях и многом другом.

Также в выпуске – Орловский государственный театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» со спектаклем «Маугли 2092» (автор инсценировки, режиссёр и художник Сергей Пузырёв, композитор Андрей Григорьев). Мюзикл претендует на соискание премии в номинациях «Лучшее пластическое решение» (хореограф) и «Лучшие костюмы» (художник по костюмам).