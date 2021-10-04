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Проект «Место действия. Театр»: интервью с главным дирижёром и музыкальным руководителем мюзиклов, лауреатом премии «Золотая маска» Мариам Барской

Главная Культура
Красноярск
21:15 4 Октября 2021
интервью, программа, театр, красноярск
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В четвёртом выпуске смотрите интервью с Академиком премии «Музыкальное сердце театра», главным дирижёром и музыкальным руководителем мюзиклов, лауреатом премии «Золотая маска» Мариам Барской. Мы говорим о профессии музыкального руководителя, о том, как проходят кастинги артистов, о форс-мажорах, которые возникают на спектаклях и многом другом.   

Также в выпуске – Орловский государственный театр для детей и молодёжи «Свободное пространство» со спектаклем «Маугли 2092» (автор инсценировки, режиссёр и художник Сергей Пузырёв, композитор Андрей Григорьев). Мюзикл претендует на соискание премии в номинациях «Лучшее пластическое решение» (хореограф) и «Лучшие костюмы» (художник по костюмам).

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра. 

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение»  в 16.00.

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