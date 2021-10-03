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Проект «Место действия. Театр»: интервью с заслуженной актрисой РФ Нонной Гришаевой

Главная Культура
Красноярск
21:02 3 Октября 2021
интервью, программа, красноярск, театр
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Во втором выпуске смотрите интервью с заслуженной актрисой РФ, художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя Нонной Гришаевой и мюзикле «Питер Пен». Почему на премьере плакали как дети, так и взрослые и правда ли, что история о летающем мальчике – это сюжет на все времена? Ответы смотрите в новой программе. 

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра. 

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение»  в 16.00.

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