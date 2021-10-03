Проект «Место действия. Театр»: интервью с заслуженной актрисой РФ Нонной Гришаевой

Во втором выпуске смотрите интервью с заслуженной актрисой РФ, художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя Нонной Гришаевой и мюзикле «Питер Пен». Почему на премьере плакали как дети, так и взрослые и правда ли, что история о летающем мальчике – это сюжет на все времена? Ответы смотрите в новой программе.