Проект «Место действия. Театр»: интервью с заслуженной актрисой РФ Нонной Гришаевой

Во втором выпуске смотрите интервью с заслуженной актрисой РФ, художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя Нонной Гришаевой и мюзикле «Питер Пен». Почему на премьере плакали как дети, так и взрослые и правда ли, что история о летающем мальчике – это сюжет на все времена? Ответы смотрите в новой программе.
С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра.
Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение» в 16.00.