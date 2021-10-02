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В Красноярске прошло торжественное закрытие II Международного конкурса скрипачей

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Красноярск
21:38 2 Октября 2021
красноярск, общество, культура, в красноярском крае, в россии
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Конкурс скрипачей Виктора Третьякова проходил в Большом концертном зале филармонии Красноярска с 20 сентября по 1 октября. На закрытии назвали имена лауреатов и обладателей спецпремий от губернатора Красноярского края и мэра Красноярска. Все победители выступят с ведущими оркестрами России и зарубежья.

Как пишет глава города в инстаграм, гран-при конкурса взяла Мария Дуэньяс (Испания/Австрия). Музыкантку также отметили такие виртуозы, как Валерий Гергиев, Павел Коган, Денис Мацуев и Владимир Спиваков. Дуэньяс выступит с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» 8 октября в Московской государственной академической филармонии.

В Красноярске прошло торжественное закрытие II Международного конкурса скрипачей

Спецприз главы Красноярска Сергея Ерёмина получила Мария Лундина из России. Она сыграет с Красноярским академическим симфоническим оркестром и даст серию концертов с Красноярским камерным оркестром.

«Я благодарен главному маэстро этого события – Виктору Викторовичу Третьякову! С огромным удовольствием вручил нашему земляку от всех нас, красноярцев, медаль командора Резанова. Её заслуживают только те, кто прославляет наш Красноярск на весь мир! Я благодарю всех организаторов, всех участников и гостей конкурса! Нас связывает музыка, но всё, что происходит – это больше, чем музыка! Это история, это дружба, это новые эмоции, это гордость за свой город – столицу крупнейших мировых событий!», — написал в инстаграм Сергей Ерёмин.

В финале всего мероприятия глава города, как он сам пишет, с огромным удовольствием вручил нашему земляку Виктору Викторовичу Третьякову от всех красноярцев, медаль командора Резанова.

В Красноярске прошло торжественное закрытие II Международного конкурса скрипачей

Отметим, что конкурс проходит в Красноярске уже два года подряд. Свой талант и мастерство в этом году показали 18 скрипачей в возрасте от 16 до 32 лет из тринадцати стран мира. Но до финала дошли 6 конкурсантов.

Фото: @eremin__krsk

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