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Проект «Место действия. Театр»: интервью с продюсером фестиваля «Музыкальное сердце театра» Дмитрием Калантаровым

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Красноярск
21:00 2 Октября 2021
красноярск, театр, интервью
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Во втором выпуске программы смотрите интервью с продюсером фестиваля «Музыкальное сердце театра» Дмитрием Калантаровым. Мы говорим об одной из премьер 2021 – городском мюзикле «Маяковский», а также жизни государственных и независимых театров в пандемию и новации фестиваля «Музыкальное сердце театра» – творческой лаборатории по созданию и презентации спектаклей в максимально ограниченных по времени условиях. 

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра. 

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение»  в 16.00.

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