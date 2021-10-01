Проект «Место действия. Театр»: интервью с Народным артистом РФ Максимом Дунаевским

В 1-ом выпуске проекта «Место действия. Театр» обсуждаем обсуждаем с Народным артистом РФ Максимом Дунаевским уникальный путь русского мюзикла и его переходе на «другие рельсы», где успех полностью зависит от слаженной командной работы композитора, режиссёра и продюсера.

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра.

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение» в 16.00.