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Проект «Место действия. Театр»: интервью с Народным артистом РФ Максимом Дунаевским

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Красноярск
21:12 1 Октября 2021
красноярск, театр, интервью, программа
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В 1-ом выпуске проекта «Место действия. Театр» обсуждаем обсуждаем с Народным артистом РФ Максимом Дунаевским уникальный путь русского мюзикла и его переходе на «другие рельсы», где успех полностью зависит от слаженной командной работы композитора, режиссёра и продюсера.

С 1 по 11 октября в Новосибирске проходит Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Телеканал «Продвижение» является главным информационным партнёром события. Ежедневно в специальном проекте «Место действия. Театр» мы беседуем с номинантами премии, академиками и участниками этого значимого события в мире театра. 

Выпуски можно увидеть у нас на сайте, youtube-аккаунте Musical Universe в 21.00, а также на телеканале «Продвижение»  в 16.00.

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