Нонна Гришаева: «Это постановка на все времена, потому что в финале плачут не только дети, но и взрослые»

С 1 по 11 октября в Новосибирске пройдет Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Церемония награждения состоится 11 октября в Концертном зале Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. «Сибирское агентство новостей» совместно с телеканалом «Продвижение» подготовили цикл интервью с организаторами фестиваля, участниками творческой лаборатории и номинантами премии. Нонна Гришаева - актриса театра и кино, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, номинант премии «Музыкальное сердце театра» - 2021.

- Я знаю, что вы эту историю уже рассказывали, но она слишком хороша, поэтому мы не можем её упустить. Почему спектакль «Питер Пен» (номинант премии – Sibnovosti.ru) оказался для вас судьбоносным? Как случилось, что вы с режиссёром попали на одну волну?

- Мне кажется, что в жизни все случайности на самом деле не случайны. Мы с Лёшей (режиссёр Алексей Франдетти – Sibnovosti.ru) очень много лет дружим, мы вместе работали в мюзикле «Zorro», потом появилась совместная работа «Джуди», где я играла Джуди Гарлэнд.

Работая над этим спектаклем, на одной из фотосессий перед премьерой мы вышли из подвального помещения на улицу подышать, и у него задрался рукав рубашки, где я увидела зелёного человечка. Я спросила: «Это что такое?». Он ответил: «Это Питер Пен, моя любимая история», на что я возразила: «Секундочку, это моя любимая история!». Так просто совпало, что именно роль Венди я сыграла, когда мне было 10 лет, впервые выйдя на профессиональную сцену в Одесском театре оперетты. Именно поэтому эта история мне так дорога. Мне кажется, что у каждого человека всё, что связано с детством - это такие болевые точки, и стоит только на них надавить, то слёзы льются градом. Поэтому я воспользовалась дружбой с Алексеем, предложив ему поставить нашу любимую историю у меня в Московском областном государственном театре юного зрителя. Он сначала задумался, а потом с радостью согласился. Таким образом случился этот спектакль и мне очень приятно, что мои артисты очень серьёзно отнеслись к этой работе, потому что такого уровня постановок у нас ещё не было. Чтобы присутствовали живые музыканты, и всё остальное было до такой степени круто, как это обычно умеет Франдетти.

Мне очень льстит, что Лёша, работая где-то в других театрах, моих артистов ставит в пример. Я бесконечно благодарна ему за эту постановку, потому что это колоссальный тренинг, невероятный опыт и очень дорогая для нас история во всех смыслах этого слова. В этом спектакле я сама играю три роли: и медсестру, и маму, и в конце я играю выросшую Венди. Это самый сложный для меня момент, самая сложная роль. Несколько первых месяцев я не могла произнести ни слова, не могла спеть ни звука, потому что как только я начинала говорить, что я выросла, то у меня градом начинали лить слёзы. Такая вот история, придуманная Лёшей – это госпиталь, а все «пропавшие» мальчишки – солдаты, а мы – медсёстры и начинаем разыгрывать эту историю, потому что смертельно раненный солдат просит почитать ему эту книгу, которая с ним всегда в бою, греет его душу.

А еще я очень чётко помню момент, когда мне Лёша позвонил и говорит: «Гришаева, я придумал - Динь-Динь должна быть из театра «Недослов», глухонемая артистка». Я отвечаю: «Лёш, подожди, ты уверен? У нас есть много артистов». Он сказал: «Нет. Поверь мне». У меня до сих пор самый любимый момент в спектакле, когда умирает Динь-Динь. В этот момент Питер Пен просит зал её спасти и все начинают хлопать, но он просит аплодировать ей вот так (поднимать ладони вверх), потому что это аплодисменты на языке глухонемых. Я каждый раз захожу сзади, чтобы посмотреть, как весь зал, и дети, и взрослые машут руками, спасая фею Динь-Динь. Всегда рыдаю в этот момент, потому что это невозможно. Ты видишь, как родители тоже превращаются в детей и помогают.

Это постановка на все времена, потому что в финале плачут не только дети, но и взрослые, даже мужчины. Папы вытирают скупую мужскую слезу, потому что все когда-то были детьми, все хотели поскорее вырасти, а когда выросли и на них навалилась вся эта жизнь со своими проблемами, то все с такой ностальгией вспоминают детство и, конечно, очень тоскуют по нему. Это спектакль обо всех, для всех и на все времена – вечная тема.

- Скажите, как руководитель ТЮЗа: в чём самая большая сложность, чтобы ввести в свой репертуар мюзикл?

- Когда я возглавила театр, в нём многие спектакли шли под фонограмму, и как профессионал в жанре мюзикл, я стала с этим жёстко и безжалостно бороться. Я все фонограммные спектакли перевела в живой звук. С этого я и начала свою работу в качестве худрука.

- А в чём основное отличие мюзиклов для детей и мюзиклов для взрослых? И вообще, кто больше любит мюзиклы: дети или взрослые?

- Знаете, мне кажется, что взрослым привычнее этот жанр. Например, у нас в театре есть музыкальный спектакль «Ревизор». Я очень горжусь этой постановкой, её поставил мой супруг Александр Нестеров. Там тоже живые музыканты, «народники» и все поют вживую, а многие чеховские диалоги переделаны в музыкальные номера. На этот спектакль на два месяца вперёд проданы билеты, хотя там не играют «звезды». Дело в том, что работает сарафанное радио, ведь очень мало таких спектаклей, куда можно прийти и посмотреть школьную программу, чтобы это было не скучно. Музыкальные спектакли, на мой взгляд, более интересны, они держат внимание подростков и те ни на секунду не утыкаются в гаджеты, им интересно то, что происходит на сцене.

- Премия «Музыкальное сердце театра» способствует продвижению мюзиклов?

- Я не знаю. Я просто так люблю этот жанр, я всю жизнь в нём работаю и мне как актрисе мюзикла очень приятно, что такая премия появилась. Я и студентам своим преподаю и воспитываю из них синтетических артистов именно для этого жанра. У меня в ГИТИСе уже на третьем курсе факультета эстрады все ребята поют и танцуют. Это замечательно, что у самого сложного и самого прекрасного жанра появилась своя премия.

Беседовала Екатерина Вельц

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