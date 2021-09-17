17 сентября
Красноярск
погода +14 °C
72.56
 
€ 85.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Красноярска сыграл на фортепиано во время открытия музыкальной школы

Главная Культура
Красноярск
20:58 17 Сентября 2021
музыка, образование, дети, красноярск, общество, культура
версия для печати Ico_print

Мэр Красноярска Сергей Еремин посетил музыкальную школу №11 в Октябрьском районе, которая в этом месяце получила дополнительное помещение в Академгородке.


Эта школа одна из старейших в краевой столице. Она работает почти полвека. За это время из стен учреждения выпустились тысячи выпускников. Многие из них посвятили жизнь музыке и искусству. Сергей Ерёмин осмотрел новые помещения творческого пространства, пообщался с педагогами и учениками. А также решил сам сыграть и показать свои умения


«Сегодня не удержался, увидев фортепиано. Вспомнил свои годы труда и мучений в музыкальной школе. Всем ребятишкам, кто занимается музыкой, я желаю терпения. По себе знаю, как это тяжело – освоить инструмент. Был рад побывать в новых творческих пространствах музыкальной школы №11», – сказал глава города.


Напомним, что благодаря инициативе родителей учеников и поддержке депутатов горсовета Красноярска в этом году школе передали новое помещение в 600 квадратных метров, а это почти в 2 раза больше площади основного здания. Теперь музыкальное учреждение сможет принять еще около 200 детей.
 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Noize MC отменил концерт в Красноярске

Noize MC отменил концерт в Красноярске

31 Августа 2021 г.
Концерты должны были пройти в 20 городах
Новости Красноярска: «Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленных народов Крайнего Севера

«Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленных народов Крайнего Севера

11 Августа 2021 г.
Звезды театра и эстрады представили в Дудинке спектакль «Сказки Таймыра»
Новости Красноярска: В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

В Хакасии предлагают почитать Гарри Поттера на английском языке

11 Августа 2021 г.
Серию романов Джоан Роулинг подарил путешественник из Германии
Новости Красноярска: В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

10 Августа 2021 г.
Он возвращается в офлайн
Новости Красноярска: Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

Сибирский юношеский оркестр попал на федеральный культурный портал «Культура онлайн»

10 Августа 2021 г.
Ролик с выступлением уже просмотрели 300 тысяч человек
Новости Красноярска: Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

2 Августа 2021 г.
Главными актерами выступят предметы и вещи
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

Скончалась вице-мэр Абакана Ирина Кацебина

14 Сентября 2021 г.
Прощание с ней состоится 16 сентября
Новости Красноярска: Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

16 Сентября 2021 г.
Ведущий предположил, что у здания администрации строят караоке-клуб
Новости Красноярска: На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

16 Сентября 2021 г.
Сгорели личное имущество и мебель
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru