Глава Красноярска сыграл на фортепиано во время открытия музыкальной школы

Мэр Красноярска Сергей Еремин посетил музыкальную школу №11 в Октябрьском районе, которая в этом месяце получила дополнительное помещение в Академгородке.



Эта школа одна из старейших в краевой столице. Она работает почти полвека. За это время из стен учреждения выпустились тысячи выпускников. Многие из них посвятили жизнь музыке и искусству. Сергей Ерёмин осмотрел новые помещения творческого пространства, пообщался с педагогами и учениками. А также решил сам сыграть и показать свои умения.



«Сегодня не удержался, увидев фортепиано. Вспомнил свои годы труда и мучений в музыкальной школе. Всем ребятишкам, кто занимается музыкой, я желаю терпения. По себе знаю, как это тяжело – освоить инструмент. Был рад побывать в новых творческих пространствах музыкальной школы №11», – сказал глава города.



Напомним, что благодаря инициативе родителей учеников и поддержке депутатов горсовета Красноярска в этом году школе передали новое помещение в 600 квадратных метров, а это почти в 2 раза больше площади основного здания. Теперь музыкальное учреждение сможет принять еще около 200 детей.

