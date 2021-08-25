Инна Демежко: Остается научить зрителей воспринимать документальное кино как искусство, создаваемое профессионалами

Международный пресс-центр МКР-Медиа при поддержке телеканала «Продвижение» продолжает цикл интервью в преддверии XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия». Директор программ фестиваля Инна Демежко рассказала о том, как документальное кино формирует свою публику и насколько отечественная документалистика интересна современному телевидению.

- Инна Александровна, на ваш взгляд, как фестивали документального кино могут привлечь молодую публику, которая сейчас может взять в руки смартфон и благодаря интернету и соцсетям найти любой фильм на интересную ей тему?

- Самые изощренные технологии не затмят и не отменят ценности живого общения с собеседником. Оно необходимо любому человеку – пока он не робот. Одна из задач любого кинофестиваля – и фестиваля «Россия» в том числе – просвещение. Необходимо дать молодежи базовые понятия – что такое документальный фильм, чем он отличается от хоум видео, любимых стендапов и сэлфи с булкой во рту; продемонстрировать на практике, как выглядит настоящий документальный кинематограф. Формирование эрудированной, понимающей, требовательной зрительской аудитории, которой важна в документальном кино не только тема, но и ее художественное воплощение, – вот чем мы озабочены, как говорится, «отныне и до веку». За образцами истинной документалистики – это к нам. Многие известные сегодня документалисты начинали свое знакомство с документальным кино на нашем фестивале.

- Насколько работы участников фестиваля интересны российским телеканалам, которые часто остаются единственной возможностью для документалистов показать свои работы публике?

- Наш фестиваль – в том числе и путь как к профессиональному признанию в среде коллег, так и к знакомству «глаза в глаза» со своим зрителем. Рейтинг, правящий бал на телевидении, - это прогрессивно, это, на первый взгляд, объективная творческая оценка. Однако кто из творцов откажется от возможности воочию увидеть своего зрителя, выслушать его личное мнение о своем фильме?

В конкурсе телевизионных фильмов фестиваля «Россия», который мы с большим успехом проводим уже в четвертый раз, присутствуют фильмы, снятые по заказу всех государственных телеканалов: ВГТРК, «Россия-Культура», «Звезда». Постоянные участники фестиваля – фильмы региональных телекомпаний. Представители канала «Общественное Телевидение России» ежегодно приезжают на фестиваль, чтобы отобрать документальную программу для своих показов. Семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» - также наш союзник и единомышленник, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже не первый год.

- Что тормозит развитие российской документалистики в интернете? Ведь если посмотреть на другие страны, то там неигровое кино давно открыло для себя онлайн-возможности.

- Онлайн-возможности зарубежного документального кино – для меня вопрос неизведанный, и теоретизировать на эту тему я не готова. Пути пересечения документалистики – подчеркиваю: настоящего документального кино – с интернетом существуют, поиски их ведутся более или менее успешно. Возможно, это вопрос недалекого будущего. Интерес к документальному кино как к факту не ослабевает. Остается научить зрителей воспринимать документальное кино как искусство, создаваемое профессионалами. Справится интернет с этой важнейшей не технологической задачей? Хочется верить, что справится.

Андрей Курников

XXXII Открытый фестиваль документального кино «Россия» пройдёт с 15 по 20 октября 2021 года в Екатеринбурге