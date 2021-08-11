«Норникель» продолжает поддерживать культуру малочисленных народов Крайнего Севера

«Норникель» и журнал «Сноб» представили специальный проект о коренных малых народах полуострова Таймыр «На краю света». Проект приурочен к Международному дню коренных народов мира.

В поддержку проекта 9 августа в Таймырском краеведческом музее Дудинки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Сказки Таймыра», созданного на основе сказок пяти народов полуострова – энцев, нганасан, долган, ненцев и эвенков.

«Сохранить наследие пяти коренных малочисленных этносов, проживающих на Таймыре, — поистине государственная задача. Очень приятно, что мероприятие прошло в нашем музее — центре сохранения, изучения и популяризации традиционных культур кочевников», — прокомментировала событие заместитель директора Таймырского краеведческого музея Лейла Ландина.

Создатели проекта мастер Таймырского Дома народного творчества Алексей Чунанчар и актеры Ингеборга Дапкунайте и Семен Трескунов. Композитором спектакля выступил Даниил Орлов, дополнивший музыкальные композиции звучанием варгана. Со своими композициями выступил этнический певец Gurude.

«В жизни творческого человека соприкосновение с уникальной культурой — своего рода путешествие, шанс увидеть мир другими глазами. Именно поэтому для актеров, композиторов, художников сказки коренных народов часто становятся источником свежих идей и бесконечного вдохновения», — рассказал режиссер проекта, номинант на премию «Золотая маска» Савва Савельев.

За последние годы «Норникель» значительно расширил взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера. Сейчас это не только социальные, благотворительные проекты и конкурсные программы, но и совместное планирование развития инфраструктуры и экономики общин, создание новых производств на базе традиционных промыслов.

Одна из важных задач компании состоит в том, чтобы не просто уберечь коренные народы от исчезновения, но и не дать им потерять свою идентичность. При поддержке «Норникеля» была восстановлена утраченная письменность энцев, компания финансирует работу по созданию единого саамского алфавита. Также «Норникель» помогает проводить в Норильске этнические праздники — «Большой Аргиш», День оленевода и День рыбака.

«У «Норникеля» богатый опыт реализации масштабных культурных проектов с участием коренных народов. Поддержка национальных ремесел, фольклора, развитие языковых программ и поддержка творческой молодежи коренных народов — важные направления работы компании. Сохраняя историческую память Таймыра, «Норникелm» вносит свой вклад в разнообразие культурного мира региона», — отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Фото: Норникель