В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

Уже в марте 2022 года на сценах Красноярска вновь покажут свои лучшие работы участники фестиваля «Театральная весна» – государственные, муниципальные и коммерческие театры Красноярского края.

Проведение фестиваля возобновляется после вынужденного перерыва, который был объявлен в 2021 году из-за пандемии коронавируса и сменой формата фестиваля. Сейчас полным ходом идет приём заявок от театров, в программу войдут спектакли, премьеры которых прошли, начиная с 1 января 2020 года и по 31 июля 2021 года.

Первым этапом «Театральной весны» станет отбор спектаклей для показа в Красноярске. Его проведут два экспертных совета, в которые войдут Владимир Спешков, Георгий Ковалевский, Алексей Исаев, Оксана Кушляева, Ирина Горбунова, Людмила Гаврилова. С октября по декабрь этого года во всех театрах края они просмотрят заявленные на «Театральную весну» спектакли. По результатам отборочного тура будет составлена фестивальная афиша.

Напомним, «Театральная весна» проводится с 1958 года, а победители фестиваля получают не только ценные призы, но возможность показать свои спектакли на российских и международных театральных форумах.

Фото: пресс-служба фестиваля "Театральная весна"