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В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

Главная Культура
Красноярск
12:00 10 Августа 2021
в красноярском крае, фестиваль, культура, общество
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Уже в марте 2022 года на сценах Красноярска вновь покажут свои лучшие работы участники фестиваля «Театральная весна» – государственные, муниципальные и коммерческие театры Красноярского края. 
Проведение фестиваля возобновляется после вынужденного перерыва, который был объявлен в 2021 году из-за пандемии коронавируса и сменой формата фестиваля. Сейчас полным ходом идет приём заявок от театров, в программу войдут спектакли, премьеры которых прошли, начиная с 1 января 2020 года и по 31 июля 2021 года. 

В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

Первым этапом «Театральной весны» станет отбор спектаклей для показа в Красноярске. Его проведут два экспертных совета, в которые войдут Владимир Спешков, Георгий Ковалевский, Алексей Исаев, Оксана Кушляева, Ирина Горбунова, Людмила Гаврилова. С октября по декабрь этого года во всех театрах края они просмотрят заявленные на «Театральную весну» спектакли. По результатам отборочного тура будет составлена фестивальная афиша. 

В Красноярске вновь пройдет фестиваль «Театральная весна»

Напомним, «Театральная весна» проводится с 1958 года, а победители фестиваля получают не только ценные призы, но возможность показать свои спектакли на российских и международных театральных форумах. 

Фото: пресс-служба фестиваля "Театральная весна"

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