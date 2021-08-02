2 августа
Красноярск
погода +25 °C
73.14
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

Главная Культура
Красноярск
11:00 2 Августа 2021
красноярск, театр
версия для печати Ico_print

Жителей города приглашают поучаствовать необычном спектакле, где актёрами выступят предметы и вещи. «МЕТАсвидание» – это спектакль о любви и первом свидании, помощью вещей проходит в воображении участника спектакля. По итогу сложившейся истории зритель может выбрать, нравится ему такой человек или нет, и хочет ли он с ним быть.

Количество мест ограничено: в баре «Мари Кюри Studio of Wisdom» (ул. Дубровинского, 1и, «Галерея Енисей») разместится всего 20 зрителей. За каждым столиком разместятся два человека. Организаторы обещают интересный опыт для всех и не важно, одиноки ли вы или в паре:

«Неважно, в паре ты ли ты, одинок, это прохождение через любовное чувство — для каждого очень интересный опыт. Когда человек входит в твою жизнь, он помимо самого себя вносит в нее свой вещественный мир и может не только свой, но и своих родственников и близких. И то, что вам предстоит проживать — не всегда приятно и весело и вопросы, которые придется решать — не всегда простые. У каждого предмета — своя роль, своя ситуация, своя история, и он вас туда погружает не меньше, чем человек, который говорит со сцены выученные слова. Да и слова у наших предметов тоже есть». — рассказала режиссер спектакля Ксения Пещик.

Команда спектакля: авторы — Ксения Пещик и Ирина Прудиус и продюсер Лена Городецкая, которая нашла площадку для спектакля и единственных действующих лиц — барменов.

Фото: instagram.com/ne_teatr

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске появится новый арт-объект

В Красноярске появится новый арт-объект

30 Июля 2021 г.
Композиция украсит сквер «Медицинской доблести»
Новости Красноярска: В Красноярске покажут самый экстравагантный спектакль лета

В Красноярске покажут самый экстравагантный спектакль лета

30 Июля 2021 г.
Проект "Нетеатр" представит спектакль, где актерами являются обычные предметы
Новости Красноярска: В подземном переходе возле Института искусств откроют «Новое измерение»

В подземном переходе возле Института искусств откроют «Новое измерение»

22 Июля 2021 г.
Возле Сибирского института искусств распишут подземный переход. Авторы проекта «Нового измерения» – студенты института. По задумке, переход станет визуально-художественным пространством, на стенах разместят QR-коды, перейдя по которым горожане смогут получить инфо...
Новости Красноярска: Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

7 Июля 2021 г.
Всего было представлено 37 заявок от профессиональных и народных театров из четырех регионов
Новости Красноярска: В Красноярском Доме искусств назначен новый директор

В Красноярском Доме искусств назначен новый директор

29 Июня 2021 г.
В красноярском Доме искусств появился новый руководитель. По информации от портала «Культура24», им стала Светлана Андреева, посвятившая 15 лет работе в сфере культуры. 28 июня Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов представил Светлану новым коллегам. &l...
Новости Красноярска: В Красноярском крае продолжается модернизация городских и сельских библиотек

В Красноярском крае продолжается модернизация городских и сельских библиотек

28 Июня 2021 г.
В этом году по нацпроекту «Культура» создано 8 модельных библиотек
Новости компаний
28/07
Виды и особенности страховок по России и за границей
27/07
Почему снижается общий белок в крови
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

Экс-главный тренер ФК «Енисей»: Я в ступоре

30 Июля 2021 г.
Александр Алфёров прокомментировал свою отставку
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

В Роспотребнадзоре ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

29 Июля 2021 г.
QR-код и сертификат автоматически появятся на портале Госуслуг
Новости Красноярска: Пропавшая неделю назад красноярка найдена мёртвой

Пропавшая неделю назад красноярка найдена мёртвой

1 Августа 2021 г.
Тело найдено с явными признаками насильственной смерти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru