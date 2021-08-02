Красноярцев приглашают на «МЕТАсвидание»

Жителей города приглашают поучаствовать необычном спектакле, где актёрами выступят предметы и вещи. «МЕТАсвидание» – это спектакль о любви и первом свидании, помощью вещей проходит в воображении участника спектакля. По итогу сложившейся истории зритель может выбрать, нравится ему такой человек или нет, и хочет ли он с ним быть.

Количество мест ограничено: в баре «Мари Кюри Studio of Wisdom» (ул. Дубровинского, 1и, «Галерея Енисей») разместится всего 20 зрителей. За каждым столиком разместятся два человека. Организаторы обещают интересный опыт для всех и не важно, одиноки ли вы или в паре:

«Неважно, в паре ты ли ты, одинок, это прохождение через любовное чувство — для каждого очень интересный опыт. Когда человек входит в твою жизнь, он помимо самого себя вносит в нее свой вещественный мир и может не только свой, но и своих родственников и близких. И то, что вам предстоит проживать — не всегда приятно и весело и вопросы, которые придется решать — не всегда простые. У каждого предмета — своя роль, своя ситуация, своя история, и он вас туда погружает не меньше, чем человек, который говорит со сцены выученные слова. Да и слова у наших предметов тоже есть». — рассказала режиссер спектакля Ксения Пещик.

Команда спектакля: авторы — Ксения Пещик и Ирина Прудиус и продюсер Лена Городецкая, которая нашла площадку для спектакля и единственных действующих лиц — барменов.

Фото: instagram.com/ne_teatr