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В Красноярске появится новый арт-объект

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Красноярск
13:35 30 Июля 2021
скульптура, красноярск
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В центре Красноярска установят арт-объект посвящённый врачам, лечащим коронавирус в «красных зонах». Автор работы –  Алёна Картун, студентка 5 курса кафедры «Скульптура» Сибирского института искусств.

Пресс-служба института сообщила, что «Рука милосердия», так называется композиция, украсит сквер «Медицинской доблести» на пересечении улицы Парижской Коммуны и проспекта Мира. 

Скульптура будет представлять собой белую ладонь с красным «сердечком». Автор пояснила, что при разработке она вместе с товарищами по проекту учла все особенности этого места. Её изготовят из бетона, с вкраплениями мрамора и кварца. Сердцевину изготовят из полиэфирной смолы, устойчивой к резким перепадам температуры, вандализму и легка в обслуживании. Изнутри будет пробиваться красный свет.

«Изначально я представляла себе скульптуру как портал души медицинского работника. Также вы можете заметить, что композиция представлена в виде левой руки, той, что ближе к нашему сердцу. Я очень хотела реализовать этот проект в своем городе», — рассказала Алёна.

Сейчас команда уже смонтировала каркас и изготавливают форму из глины. Установить скульптуру планируют 1 ноября, после доработок и согласования предварительного результата с волонтерами-медиками.

Фото: пресс-служба Сибирского института искусств

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