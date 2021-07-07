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Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Главная Культура
Красноярск
19:58 7 Июля 2021
культура, театр, конкурс
Автор: Анна Серебренникова
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Сегодня в пресс-центре «Комсомольская правда» состоялась пресс-конференция на тему: «Объявление результатов шестого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Участие в ней приняла Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс», а также на связи был Олег Ермолаев, заслуженный работник культуры Красноярского края, художественный руководитель, артист театра «Поиск» (г. Лесосибирск).

Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Конкурс проводится с 2016 года и объединяет четыре региона, среди которых и Красноярский край. В этом году раз было представлено 37 заявок от профессиональных и народных театров из Красноярского края, Республика Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Грантовый фонд в шесть миллионов рублей распределится среди победителей.

— Нас радует, что несмотря, даже на отсутствие материальной базы в небольших театрах, креатив у них зашкаливает. Например, великолепный Шарыповский драматический театр в прошлом году за спектакль «Я нанял убийцу» выиграл «Полюс. Золотой сезон», а в этом году с этим же спектаклем они получили «Золотую маску», — рассказала Виктория Васильева. — Кстати, в нашем шорт-листе побывали практически все значимые театры.

Первое место эксперты присудили Мирнинскому театру из Республики Саха (Якутия) со спектаклем «Разбойники». На втором - Городской драматический театр «Поиск» из города Лесосибирска Красноярского края с постановкой «Мёртвые души. Второй том». 

— Мы не в первый раз становимся участниками, уже несколько раз входили в число победителей, — поделился Олег Ермолаев. — Это замечательный конкурс, мы рады, что он появился в своё время. Победа, то есть получение гранта — это отличная поддержка, особенно для таких небольших театров, как у нас. На деньги гранта нам удаётся улучшить театр, провести ремонтные работы, приобрести оборудование.

Третье место получил Красноярский театр оперы и балета со спектаклем «Богатыри». Также в победители включены: Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина со спектаклем «Без названия», Красноярский театр юного зрителя со спектаклем «Гоголь. Экспонаты», Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова со спектаклем «Ухряб», Театр Юного Зрителя Якутии из города Якутска со спектаклем «Костюмер», Магаданский государственный музыкальный и драматический театр со спектаклем «Мой друг уехал в Магадан» и Иркутский театр «Новая Драма» со спектаклем «Мой папа – Питер Пэн».

Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

В этом году фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» пройдёт в Красноярске официально с 15 по 21 ноября. Коллективы, занявшие первые три места, покажут свои конкурсные спектакли.

Отметим, что Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина одержал победу в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» в прошлом году в Иркутске, но приехать на фестиваль они не смогли. Поэтому до начала фестиваля современного искусства этого года, то есть 14 ноября театр имени А. С. Пушкина покажет спектакль, победивший в 2020 году.

Также на «Территория. Красноярск» запланированы показы московских театров, читки современных российских пьес в формате театральных эскизов. Основная часть мероприятий пройдёт на двух площадках: в Красноярском театре юного зрителя и в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина. В рамках выставочной программы фестиваля Московский музей современного искусства 18 ноября представит персональную выставку молодой художницы Саши Фроловой. Выставка будет работать два месяца.

Два театра из Красноярского края стали победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Фото: пресс-служба компании "Полюс"

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