В Красноярске состоится концерт под открытым небом «Музыка мира против войны!»

Ежегодный концерт классической музыки под открытым небом «Музыка мира против войны!» состоится на площади Мира перед Красноярской краевой филармонией 22 июня в 20:00.

Традиционная концертная акция проходит в Красноярске с 2009 года и посвящена одному из самых печальных дней в истории нашей страны – Дню памяти и скорби. В разные годы зрителям предлагали вспомнить юбилейные даты переломных битв и знаковых боёв, актёров и режиссёров-фронтовиков, имена земляков Героев Советского Союза, юных солдат-поэтов, не вернувшихся с фронта. В этом году программа мероприятия приурочена к 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

Восемьдесят лет назад тишину самой короткой ночи нарушил немирный гул – началась война, поставившая человечество на грань выживания. Помнит ли оно сейчас об этом? Этим вопросом задались авторы проекта. Подняли архивы и документы, в которых зафиксирована подлинная история и события тех роковых дней. В повествовательную канву искусно вплели фрагменты музыкальных произведений, специально подобранных для этой даты, и яркие драматические моменты.

В концерте прозвучат сочинения Л. Бетховена, П. Чайковского, И. Дунаевского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра, ведущие артисты и творческие коллективы Красноярского края представят отрывки из произведений советских писателей и поэтов, музыку из кинофильмов, песни военных лет и композиции современных авторов. Кроме того, зрители увидят документальную хронику – мирную жизнь в Советском Союзе до войны и беспрецедентную операцию по эвакуации на восток промышленных предприятий, узнают о вкладе Красноярского края в Победу и бесценной помощи наших ближайших соседей – Тывы и Монголии.

Автор сценария и режиссёр концерта – лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Беларуси, заслуженный работник культуры Красноярского края Вячеслав Цюпа. В мероприятии примут участие: Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде, Красноярский духовой оркестр, дирижёр Илья Богов, Военный оркестр красноярского соединения Росгвардии под управлением Алмаса Салахутдинова, Сибирский мужской хор, основанный по инициативе А.В. Усса, артисты Образцовой детской оперной студии, солист Красноярской краевой филармонии Виталий Осипов, солисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Зоя Ржеплянская и Севастьян Мартынюк, солист Красноярского музыкального театра Алексей Орлов, актёр Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Владимир Абакановский, солистка Красноярского духового оркестра Валентина Ермакова, актриса мюзиклов, певица Анастасия Вишневская, аккордеонист Василий Кобзарев.

Мероприятие пройдёт с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Вход свободный. Прямая трансляция концерта пройдёт на портале Культура24.рф и на телеканале «Енисей».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия