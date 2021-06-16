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Народным и Заслуженным артистам в Красноярском крае будут доплачивать

Главная Культура
Красноярск
14:12 16 Июня 2021
культура, выплаты, артисты, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Народные и Заслуженные артисты Российской Федерации, проживающие в Красноярском крае, будут получать ежемесячно по 10 тысяч рублей. Таковых в регионе 115 человек.

Решение приняли на заседании комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания края. Ежегодно на эти цели в бюджете будут закладывать около 15 млн рублей. Окончательно норму примут на парламентской сессии.

По словам министра культуры Аркадия Зинова, такая мера социальной поддержки станет «формой признания обществом государственных заслуг творческих работников».

«Большинство театральных работников, являющихся заслуженными и народными артистами, находятся на пенсии и не могут обеспечить себе заработок наравне с молодыми актерами. Однако такие ценные кадры важно сохранить для передачи опыта и поддержания лучших традиций российского репертуарного театра», - заявил чиновник.

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