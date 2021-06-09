В Самом Музыкальном раскрыли тайну великого Гэтсби

Ярко, динамично и до мурашек проникновенно – Красноярский музыкальный театр представил долгожданную постановку – мюзикл «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Больше года красноярцы ждали этот спектакль, и вот его команда запустила череду премьерных показов.

Историю любви, разбившейся о жестокую реальность и обратную сторону «великой американской мечты» на сцене Самого Музыкального представил режиссёр-постановщик Николай Покотыло. Глазами героев зрители увидят, к чему приводят прожигание жизни, бесконечная жажда наживы и восхождение на олимп роскоши и успеха.

Особенность постановки в том, что несмотря на то, что она не является первой, композитор специально для Музыкального театра написал новую инструментовку, и на красноярской сцене спектакль будет идти исключительно под оркестр, который неожиданно для гостей театра оба действия проведёт на сцене.

«Я очень рад, что мой мюзикл «Великий Гэтсби» поставлен в Красноярском музыкальном театре, потому что я прекрасно знаю его возможности. Произведение, которое взял театр, которое взял режиссёр Николай Покотыло, оно будет очень интересно для зрителя именно тем, что здесь огромное количество заманчивых моментов. Это и эпоха ар-деко, и большое великолепие костюмов, которое, конечно, привлечет зрительниц. Это интересная психологическая драма героев, сама проблема. Я абсолютно убежден, что эта проблема нам очень актуальна», – отмечает композитор Владимир Баскин.

Атмосферу Америки 1920-х годов на сцене создают – джазовые композиции, характерные для того времени танцы, в основе которых зажигательные чарльстон и линди-хоп, актёрская игра и, конечно же, стиль ар-деко с его небоскрёбами, геометрическими линиями, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами.

Первые гости постановки уже делятся своими отзывами: Все они, как один, говорят о том, что спектакль превзошел все ожидания. «Потрясающий спектакль! Поздравляю с долгожданной премьерой всех, кто приложил к этому душу! Весь спектакль сердце билось где-то в горле»; «Яркий спектакль! Красивые костюмы, хореография, музыка! Актерам театра БРАВО!» - пишут те, кому посчастливилось побывать на премьере.

Корреспондент Sibnovosti.ru Светлана Хайретдинова, посмотревшая спектакль в день премьеры, с восторженными отзывами земляков солидарна:

- Прекрасные актеры, сильные, чистые голоса, совершенно волшебная атмосфера, которая царила на сцене и в зрительном зале. Хотелось бы отметить прекрасную режиссуру, проникновенную игру актеров, эффектные костюмы, замечательную хореографию и поблагодарить всех, кто причастен к премьере! Браво! Это замечательное прочтение Фицджеральда, которое никого не может оставить равнодушным, - рассказала Светлана.

Отметим, что следующие показы состоятся: 23, 24 и 25 июня в 19:00.

Билеты – в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.