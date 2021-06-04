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Что ждёт красноярцев «В центре Мира»?

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Красноярск
12:30 4 Июня 2021
туризм, в красноярске, культура, дети, музыка
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На сайте мэрии появилось расписание того, что будет происходить 5 и 6 июня на проспекте Мира. В эти выходные центр города станет не просто прогулочной зоной, а «Сибирским Арбатом» – именно так новое пространство называет в своём Инстаграм Сергей Ерёмин.

Субботнее утро красноярцы могут начать с кофе, прямо на проезжей части проспекта. К полудню по всей улице откроют несколько локаций. Всего в этот день планируется около 20 развлекательных площадок. В мэрии предупреждают, что погода может «подмочить» впечатление от прогулки и просят взять с собой зонт.

Суббота, 5 июня:

В районе сквера Пушкина:

  • С 12 часов на одном из балконов выступит саксофонист.
  • Лекция от психологов о смысле жизни, панических атаках и других полезных вещах, которые пригодятся как детям, так взрослым.
  • В 16:00 ученики спортивной школы «Спутник» устроят показательные выступления по акробатике.
  • В 18:30 квартирник под открытым небом от молодых музыкантов. Будут играть Цоя, ДДТ, Чайфов.
  • В 21:00, Начнет работать летний кинотеатр. Если не будет дождя.

Площадь возле памятника Поздеева:

  • В полдень пройдет кардио-тренировка на ботинках конго.
  • Ученики художественной школы нарисуют Красноярск. Рядом будут установлены мольберты и все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Городской пейзаж» и «Рисуем любимый город». Позже отдыхающих ждёт мастер-класс «Фанера-арт». Из заготовок можно будет создать свой собственный сувенир.
  • После 14:00 — концерт популярной музыки струнно-смычкового ансамбля.
  • В 16:00 для детей состоится музыкальное представление «Сверчок из музейного рояля».
  • Вечером выступит духовой оркестр: играть будут джаз, латину, музыку из кино и мультфильмов, рок- и поп.

Площадка возле «Детского мира»:

С 14:00. горожане смогут поиграть в гигантский твистер и заняться фитнесом. на гигантском искусственном газоне.

Крыльцо театра Пушкина:

  • Здесь можно собрать своего робота. и посмотреть спектакль по «Вредным советам» Григория Остера.

Полный список всего интересного «В центре Мира» первых выходных, можно увидеть здесь

Фото: Краскомпас

 

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