Что ждёт красноярцев «В центре Мира»?

На сайте мэрии появилось расписание того, что будет происходить 5 и 6 июня на проспекте Мира. В эти выходные центр города станет не просто прогулочной зоной, а «Сибирским Арбатом» – именно так новое пространство называет в своём Инстаграм Сергей Ерёмин.
Субботнее утро красноярцы могут начать с кофе, прямо на проезжей части проспекта. К полудню по всей улице откроют несколько локаций. Всего в этот день планируется около 20 развлекательных площадок. В мэрии предупреждают, что погода может «подмочить» впечатление от прогулки и просят взять с собой зонт.
Суббота, 5 июня:
В районе сквера Пушкина:
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С 12 часов на одном из балконов выступит саксофонист.
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Лекция от психологов о смысле жизни, панических атаках и других полезных вещах, которые пригодятся как детям, так взрослым.
- В 16:00 ученики спортивной школы «Спутник» устроят показательные выступления по акробатике.
- В 18:30 квартирник под открытым небом от молодых музыкантов. Будут играть Цоя, ДДТ, Чайфов.
- В 21:00, Начнет работать летний кинотеатр. Если не будет дождя.
Площадь возле памятника Поздеева:
- В полдень пройдет кардио-тренировка на ботинках конго.
- Ученики художественной школы нарисуют Красноярск. Рядом будут установлены мольберты и все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Городской пейзаж» и «Рисуем любимый город». Позже отдыхающих ждёт мастер-класс «Фанера-арт». Из заготовок можно будет создать свой собственный сувенир.
- После 14:00 — концерт популярной музыки струнно-смычкового ансамбля.
- В 16:00 для детей состоится музыкальное представление «Сверчок из музейного рояля».
- Вечером выступит духовой оркестр: играть будут джаз, латину, музыку из кино и мультфильмов, рок- и поп.
Площадка возле «Детского мира»:
С 14:00. горожане смогут поиграть в гигантский твистер и заняться фитнесом. на гигантском искусственном газоне.
Крыльцо театра Пушкина:
- Здесь можно собрать своего робота. и посмотреть спектакль по «Вредным советам» Григория Остера.
Полный список всего интересного «В центре Мира» первых выходных, можно увидеть здесь
Фото: Краскомпас