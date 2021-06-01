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«Великий Гэтсби» в Самом Музыкальном

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Красноярск
10:52 1 Июня 2021
театр, премьера, мюзикл, общество, красноярск
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Волнующие ритмы, блеск огней и погоня за мечтой – в начале июня Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) представит заключительную премьеру сезона – долгожданный мюзикл «Великий Гэтсби» композитора Владимира Баскина. 

Историю любви, разбившейся о жестокую реальность и обратную сторону «великой американской мечты» на сцене Самого Музыкального представит постановочная команда, хорошо знакомая красноярской публике по оперетте «Марица» И. Кальмана, мюзиклам – «Безымянная звезда»          М. Самойлова, «Как вернуть мужа» В. Ильина и В. Лукашова, «Винил»           Е. Загота и лайт-опере «Мёртвые души» А. Пантыкина и К. Рубинского.

Музыкальный вариант «Великого Гэтсби» – результат труда композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Вдохновлённые идеями Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, описывающего «золотую эпоху джаза», они создали своё уникальное произведение. Оно даёт возможность отстранённо посмотреть на изнанку успеха. В нём во всём объёме представлен мир Америки 1920-х годов, вершиной которого становятся богатые и успешные.

«Великий Гэтсби» в Самом Музыкальном

На сцене эта атмосфера будет передана джазовыми композициями, характерными для того времени танцами, основой которых станут чарльстон и линди-хоп, актёрской игрой и, конечно же, стилем ар-деко с его небоскрёбами, чёткими геометрическими линиями, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами. 

«В выборе постановки определяющим стало, конечно же, качество музыкального материала. Меня зацепила музыка Владимира Баскина, спектаклей которого в Красноярском музыкальном театре ещё не было. Заинтересовала и сама тема, мимо которой сложно пройти, – один             из известнейших романов Фицджеральда. Несмотря на то, что наша постановка не будет первой, композитор специально для театра написал новую инструментовку, и теперь спектакль будет идти исключительно        под оркестр, артисты которого, кстати говоря, весь спектакль проведут на сцене», – отмечает режиссёр-постановщик Николай Покотыло.

Гостей первых трёх показов ждёт сюрприз – в малом зале Самого Музыкального пройдёт выставка «Огни ночного города». Её участниками станут 17 красноярских фотографов. В лёгких театральных сумерках          под звуки джаза их работы помогут зрителям настроиться на просмотр мюзикла, а затем перенесут на улицы «ревущего» Нью-Йорка, который будет ждать на главной сцене. 

В эти дни гостям театра предлагают придерживаться дресс-кода, и подобрать себе образ или элемент наряда, соответствующий моде Америки 1920-х годов, чтобы, находясь в зале, ощутить себя участниками вечеринки у мистера Гэтсби, которая зажжётся на сцене ослепляющими огнями. 

Постановочная команда мюзикла: режиссёр-постановщик – Николай Покотыло (Москва), дирижёр-постановщик – Валерий Шелепов, художник-постановщик – Юрий Наместников (Саратов), хореограф-постановщик – Марина Суконцева (Москва), хормейстер-постановщик – Лариса Сивых. 

Премьера: 3 и 4 июня в 19:00, 5 июня в 18:00, 
а также 23, 24 и 25 июня в 19:00.

Билеты – в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

«Великий Гэтсби» в Самом Музыкальном

 

Фото: предоставлено пресс-службой Красноярского музыкального театра 

Возрастная категория: 12+.

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