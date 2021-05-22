На открытие нового спортивного-концертного комплекса в Омске хотят пригласить Rammstein. СКК имени Блинова планируют отремонтировать, однако для крупных спортивных соревнований он уже не подойдет. А вот в качестве концертной площадки вполне.

«В городе нет крупных концертных площадок. Зачастую исполнители просто обходят наш город. В любом случае прежде всего будет учитываться мнение омичей. Мы надеемся, что все будет закончено к концу 2023 года. Пригласим Rammstein», - заявил вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

На ремонт кровли уже потратили 20 млн рублей. Впереди новые работы - 11 мая областные власти подписали контракт с подрядчиком на инструментальное обследование.

