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На открытие нового спортивного-концертного комплекса в Омске хотят пригласить Rammstein

Главная Культура
Красноярск
21:53 22 Мая 2021
омск, концерт, ремонт, развлечение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На открытие нового спортивного-концертного комплекса в Омске хотят пригласить Rammstein. СКК имени Блинова планируют отремонтировать, однако для крупных спортивных соревнований он уже не подойдет. А вот в качестве концертной площадки вполне.  

«В городе нет крупных концертных площадок. Зачастую исполнители просто обходят наш город. В любом случае прежде всего будет учитываться мнение омичей. Мы надеемся, что все будет закончено к концу 2023 года. Пригласим Rammstein», - заявил вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

На ремонт кровли уже потратили 20 млн рублей. Впереди новые работы - 11 мая областные власти подписали контракт с подрядчиком на инструментальное обследование.
 

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