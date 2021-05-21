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Владимир Путин объявил благодарность красноярскому Ансамблю танца Сибири

Главная Культура
Красноярск
12:41 21 Мая 2021
путин, танцы, награды и премии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярскому Ансамблю танца Сибири имени Михаила Годенко за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность президент страны Владимир Путин объявил благодарность.

Знаковую награду прокомментировал министр культуры края Аркадий Зинов. По словам чиновника, уже 60 лет красноярский ансамбль танца Сибири – очень яркая, самобытная визитная карточка культуры Красноярья.

«За свою историю он выступал на главных сценах страны, завоевывал самые престижные награды в области хореографии и хорошо известен по всему миру. Сюжет каждого танца всегда проработан до мельчайших деталей, артисты вкладывают в них истинную душу Сибири, отражая культуру, быт и красоту родных мест», – заявил он.

В краевой филармонии отметили, что в составе коллектива постоянно появляются новые таланты. Молодые артисты из разных уголков России проходят серьезный конкурс, чтобы стать частью легендарного ансамбля танца Сибири.

Михаил Годенко – народный артист СССР, являлся художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца Сибири. В 2019 году в Красноярске отметили 100-летний юбилей со дня его рождения. Имя выдающегося красноярца носит самолет «Аэрофлота».

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