«Большие гастроли» — большой подарок для красноярцев

Меньше чем через месяц в Красноярск приедут с гастролями артисты «Пензенского областного театра «Кукольный дом». Гастроли организованы Федеральной дирекцией фестивальных и музыкальных программ РОСКОНЦЕРТ по поручению Министерства культуры РФ.

«Большие гастроли» пройдут в Красноярске с 12 по 16 июня. На сцене «Красноярского театра кукол» пройдут показы спектаклей: «Самый лучший папа», «Попугай и веники», «Братец Лис & Братец Кролик»; а на сцене Дворца Культуры Железнодорожников зрители увидят спектакль «Как Лиса Медведя обманывала».

Напомним, программа «Большие гастроли для детей и молодёжи» стартовала в 2017 году. С тех пор она объединила десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране.

«Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – «РОСКОНЦЕРТ» получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года».

Спектакль «Братец Лис & Братец Кролик» (5+), по мотивам книги Джоэль Харриса «Сказки дядюшки Римуса» будет показан в Красноярском театре кукол 12 июня. Спектакли пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00 часов.

Спектакль «Самый лучший папа» (4+), по мотивам сказки Владимира Орлова «Золотой цыпленок», смотрите в Театре кукол 13 июня, в 11:00, 13:00 и 15:00 часов.

Спектакль «Попугай и веники» (16+) – 14 и 15 июня, в 19:00 часов, в Театре кукол.

А вот сказку «Как Лиса Медведя обманывала» (5+) можно будет посмотреть в ДК Железнодорожников (пр. Мира, 131). Спектакль покажут 16 июня, в 09:45 и 11:30 часов.