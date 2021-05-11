Жители Красноярска, Норильска и Железногорска смогут услышать музыку Юрия Башмета

У жителей края появилась возможность услышать музыку альтиста и дирижёра Юрия Башмета, призёра многих российских и международных конкурсов, сообщает пресс-центр Красноярской краевой филармонии.

Программа откроется спектаклем-концертом «Ван Гог. Письма к брату», их прочтёт народный артист России Андрей Миронов. Партитурой будут произведения Шнитке, Бетховена, Грига, Брамса, Бодрова и Малера.

Следующий спектакль понравится маленьким зрителям – это сказка Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Её прочтёт российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая Алиса Гребенщикова, под музыку ансамбля «Солисты Москвы» и лично Юрия Башмета. Увидеть и послушать его можно будет 26 мая.

Завершится всё 26 мая камерным вечером в Большом зале Красноярской филармонии. В «Сказке жизни» прозвучат рассказы Тэффи и фокстроты, танго и польки 20-30-х годов прошлого столетия.

«Музыка, искусство – это как воздух, вода и пища. Она нужна всем людям вне зависимости от того, где они живут и чем занимаются. Мне нужно заразить зрителя любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом», – отметил Юрий.

После серии концертов в Красноярске музыканты выступят в Норильске и Железногорске. Полную программу и купить билеты можно здесь

Фото: http://krasfil.ru