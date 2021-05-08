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Фильм красноярского режиссера вошел в программу фестиваля «Виват кино России!»

Главная Культура
Красноярск
14:24 8 Мая 2021
фильм, фестиваль, программа, режиссер, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
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Фильм красноярского режиссера и сценариста Ирины Гобозашвили «Навстречу мечте» вошел в конкурсную программу фестиваля «Виват кино России!». Он проходит ежегодно в Санкт-Петербурге.

Согласно программе фестиваля, первый показ ленты пройдет 12 мая в 16:00 в кинотеатре «Кинолофт «Москва». В этот день фильм будут презентовать его создатели. Второй показ назначен на 17:00 14 мая в кинотеатре «Дружба».

Картина рассказывает о подростках Кате и Олеге, которые покинули родные дома. Олег в поисках своей мечты отправился в Норвегию, чтобы увидеть китов. Катя ушла из дома, поссорившись с матерью. «Навстречу мечте» – история о семейных ценностях, взаимоотношениях между родителями и их детьми, и о том, как одна случайность может изменить всю жизнь.

Фильм снимала российско-норвежская команда в Красноярске, Осло и Тромсе. Его продюсером является депутат законодательного собрания Красноярского края Евгений Черных. В прошлом году лента стала победителем Фестиваля российского кино и культуры в испанской Торревьехе.

Фото: трейлер фильма «Навстречу мечте»

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