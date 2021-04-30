В Красноярске открылась уникальная выставка о дружбе Сибири и Франции

В Красноярске открылась уникальная выставка «Сибирь – Франция. История взаимоотношений». Это интерактивный проект в рамках официальной программы начавшегося Перекрестного Года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. Он будет доступен для посещения в часы работы Музея-усадьбы Г.В. Юдина с 30 апреля до 1 сентября.

Посетил открытие выставки Генеральный Консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье. Выступая с приветственным словом, он напомнил, что дружба между Россией и Францией началась с эпохи Петра Первого. Тогда французский язык и культура плотно вошли в жизнь отечественного дворянства. В свою очередь русская культура – литература, музыка, балет – влияла на умы французской интеллигенции.

«Взаимоотношения между Францией и Сибирью мне лично очень дороги. Эта выставка – о дружбе наших народов, о взаимной симпатии, интересе и уважении», - сказал господин Генеральный Консул.

Глава Красноярска Сергей Еремин в своем ответном слове поблагодарил господина Генерального Консула Французской Республики в Екатеринбурге за визит в Красноярск и участие в столь значимых культурных событиях.

«Технический прогресс позволяет жителю любой точки планеты узнать любую информацию о Сибири, но понять и полюбить наш красивый и суровый край можно, только побывав здесь. Я искренне благодарю всех, кто помог этому проекту пройти путь от смелой идеи до реального воплощения», - заявил глава города Еремин.

Главный организатор проекта – Красноярский краевой краеведческий музей. Его директор Валентина Ярошевская объяснила, почему выставочный проект организовали именно здесь.

«Мы не просто выбрали это место для нашей выставки. Купец и золотопромышленник Геннадий Васильевич Юдин был хозяином этой усадьбы. Здесь находилась его прекрасная библиотека. А рядом – мировой археологический памятник Афонтова гора, где раскопками занимался французский археолог барон де Бай. И эти два героя будут сопровождать этот проект», - поделилась она.

Параллельно с этим проектом до 6 мая в красноярском Доме кино в рамках пройдут Дни французского экокино.