В красноярском трамвае споют песни военных лет

В красноярском трамвае №7 будут звучать песни военных лет и стихи о войне. Акция организована молодежным центром «Новые имена» и продет 7 мая.

В качестве артистов выступят участники клуба авторской песни Сибирского Федерального Университета «БомБАРДировщики».

«С каждым годом значение Дня Победы все больше и больше уходит в прошлое, забываются события тех лет. И, к сожалению, людей, которые смогли бы донести информацию об истории города того времени, становится все меньше. Мы хотим поделиться песнями военных лет и их смыслами, а также обратить внимание людей на значимость победы и важность памяти о ней», - рассказала Екатерина Александрова, руководитель клуба авторской песни «БомБАРДировщики».

Маршрут трамвая №7 пролегает по правобережью Красноярска от КрасТЭЦ с поворотом на Мичурина до Матросова и далее через Предмостную площадь прямиком обратно на КрасТЭЦ.

Отметим, что с живыми тематическими выступлениями в преддверии Дня Победы в Красноярске традиционно выступают творческие коллективы Музыкального театра и других учреждений культуры. Они устраивают спонтанные концерты на военную тематику на Железнодорожном вокзале и в других общественных местах.

фото: организаторы акции