«Молодых звёзд классической музыки»встречает Красноярск

В рамках большого концертного тура, который стартовал в России 3 апреля и завершится, большим гала-концертом в День защиты детей, 1 июня, в Московском концертном зале «Зарядье» в Красноярск приедут лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Музыканты выступят в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Омске и Волгограде.

Красноярск примет талантливых молодых музыкантов 29 апреля.

Классические произведения известных композиторов разных стран исполнят: Матвей Блюмин (скрипка), Анастасия Махамендрикова (фортепиано), Анастасия Ушакова (виолончель), Эрик Мирзоян (кларнет), Иван Бессонов (фортепиано), партию фортепьяно исполнит лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

Билеты можно приобрести уже сейчас на сайте Красноярской краевой филармонии.

Фото предоставлены организаторами тура