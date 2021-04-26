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Красноярск встречает «Молодых звёзд классической музыки»

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Красноярск
12:20 26 Апреля 2021
концерт, культура, общество
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Лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов приедут в Красноярск в рамках большого концертного тура, который стартовал в России 3 апреля и завершится, большим гала-концертом в День защиты детей, 1 июня, в Московском концертном зале «Зарядье». Музыканты выступят в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Новосибирске, Омске и Волгограде. 

Красноярск примет талантливых молодых музыкантов 29 апреля.  Классические произведения известных композиторов разных стран исполнят: Матвей Блюмин (скрипка), Анастасия Махамендрикова (фортепиано), Анастасия Ушакова (виолончель), Эрик Мирзоян (кларнет), Иван Бессонов (фортепиано), партию фортепьяно исполнит лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии.

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