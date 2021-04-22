В Красноярске откроется региональная художественная выставка «Слава победителям!»

Победа в Великой Отечественной войне в произведениях сибирских художников – 22 апреля в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) начнёт работу региональная художественная выставка «Слава победителям!». В течение трёх недель красноярцев и гостей города ждут экскурсии по экспозиции, в которую вошли около 300 работ, и насыщенная познавательная культурная программа.

22 апреля в 10:00 в Региональном отделении Российской академии художеств в Красноярске (пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 197) начнётся межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая отражению темы Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Участие в событии примут ведущие искусствоведы края, Сибири и России. Справки по телефону: 236-54-86.

26 апреля стартует серия кинопоказов, которые пройдут в краевом Доме искусств (пр. Мира, 3). Гостям представят фильмы о художниках – Тойво Ряннеле, Борисе Ряузове, Валерьяне Сергине, Юрии Худоногове и Андрее Поздееве.

27 апреля онлайн-лекцией «Великая Отечественная война и её эхо в творчестве красноярских художников театра» откроется программа онлайн-мероприятий на YouTube-канале «Дом искусств Красноярск». На этой площадке на протяжении всей выставки самых любознательных любителей искусства и истории ждут не только лекции, но и поэтические вечера с профессиональными поэтами и писателями, творческие встречи с художниками, мастер-классы.

1 мая на сайте и страницах краевого Дома искусств в социальных сетях пройдет онлайн-викторина «Художники о войне» для старших школьников. Соотнести картины и имена художников, картины и исторические события, угадать авторов – попробовать свои силы может каждый.

9 мая, в День Победы, на YouTube-канале «Дом искусств Красноярск» покажут концерт «Жди меня» с участием солистов Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Анны Киселёвой и Евгения Балданова.

Выставка «Слава победителям!» продлится до 13 мая. Ежедневно, с 10:00 до 19:00, гости смогут увидеть произведения разных видов изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура) из фондов художественных и краеведческих музеев, а также работы художников-современников. Основные разделы выставки составят произведения сибирских художников, представляющих осмысление и переживания войны нынешним поколением мастеров изобразительного искусства. Познакомиться с экспозицией можно будет и в сопровождении профессиональных экскурсоводов. Воспользоваться их услугой, записавшись на экскурсию по телефону: 286-44-61, может любой желающий.

Подробная программа мероприятий представлена на сайте: домискусств24.рф. Участие во всех событиях выставки бесплатное.

Возрастное ограничение: 6+.

Организаторы: министерство культуры Красноярского края при поддержке Губернатора и Правительства края, краевой Дом искусств, Красноярское региональное отделение Союза художников России, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.

Фото предоставлено Театром музыкальной комедии (г. Красноярск)