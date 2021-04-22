22 апреля
Красноярск
погода +6 °C
76.82
 
€ 92.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске откроется региональная художественная выставка «Слава победителям!»

Главная Культура
Красноярск
14:30 22 Апреля 2021
выставка, художники, победители
версия для печати Ico_print

Победа в Великой Отечественной войне в произведениях сибирских художников –  22 апреля в международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) начнёт работу региональная художественная выставка «Слава победителям!». В течение трёх недель красноярцев и гостей города ждут экскурсии по экспозиции, в которую вошли около 300 работ, и насыщенная познавательная культурная программа. 

22 апреля в 10:00 в Региональном отделении Российской академии художеств в Красноярске (пр. им. газеты «Красноярский рабочий, 197) начнётся межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая отражению темы Великой Отечественной войны в изобразительном искусстве регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Участие в событии примут ведущие искусствоведы края, Сибири и России. Справки по телефону: 236-54-86. 

26 апреля стартует серия кинопоказов, которые пройдут в краевом Доме искусств (пр. Мира, 3). Гостям представят фильмы о художниках – Тойво Ряннеле, Борисе Ряузове, Валерьяне Сергине, Юрии Худоногове и Андрее Поздееве. 

27 апреля онлайн-лекцией «Великая Отечественная война и её эхо в творчестве красноярских художников театра» откроется программа онлайн-мероприятий на YouTube-канале «Дом искусств Красноярск». На этой площадке на протяжении всей выставки самых любознательных любителей искусства и истории ждут не только лекции, но и поэтические вечера с профессиональными поэтами и писателями, творческие встречи с художниками, мастер-классы.

1 мая на сайте и страницах краевого Дома искусств в социальных сетях пройдет онлайн-викторина «Художники о войне» для старших школьников. Соотнести картины и имена художников, картины и исторические события, угадать авторов – попробовать свои силы может каждый. 

9 мая, в День Победы, на YouTube-канале «Дом искусств Красноярск» покажут концерт «Жди меня» с участием солистов Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Анны Киселёвой и Евгения Балданова. 

Выставка «Слава победителям!» продлится до 13 мая. Ежедневно, с 10:00 до 19:00, гости смогут увидеть произведения разных видов изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура) из фондов художественных и краеведческих музеев, а также работы художников-современников. Основные разделы выставки составят произведения сибирских художников, представляющих осмысление и переживания войны нынешним поколением мастеров изобразительного искусства. Познакомиться с экспозицией можно будет и в сопровождении профессиональных экскурсоводов. Воспользоваться их услугой, записавшись на экскурсию по телефону: 286-44-61, может любой желающий. 

Подробная программа мероприятий представлена на сайте: домискусств24.рф. Участие во всех событиях выставки бесплатное.

Возрастное ограничение: 6+.

Организаторы: министерство культуры Красноярского края при поддержке Губернатора и Правительства края, краевой Дом искусств, Красноярское региональное отделение Союза художников России, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.

Фото предоставлено Театром музыкальной комедии (г. Красноярск)

 

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Театр балета Бориса Эйфмана показал в Красноярске новое прочтение "Братьев Карамазовых" Достоевского

Театр балета Бориса Эйфмана показал в Красноярске новое прочтение "Братьев Карамазовых" Достоевского

21 Апреля 2021 г.
Спектакль «По ту сторону греха» не оставил красноярцев равнодушными
Новости Красноярска: В Красноярске покажут BROADWAY KIDS SHOW

В Красноярске покажут BROADWAY KIDS SHOW

15 Апреля 2021 г.
Это проект артистки Марины Вишневской
Новости Красноярска: Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

Большой театр и «Ингосстрах» провели первый очный отбор в рамках Молодежной балетной программы

8 Апреля 2021 г.
«Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают уже много лет
Новости Красноярска: В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

5 Апреля 2021 г.
Опера «Дон Жуан» станет главным показом фестиваля Дмитрия Хворостовского
Новости Красноярска: Главный режиссер театра им. Пушкина Олег Рыбкин получил награду за заслуги в творческой деятельности

Главный режиссер театра им. Пушкина Олег Рыбкин получил награду за заслуги в творческой деятельности

25 Марта 2021 г.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры»
Новости Красноярска: Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

25 Марта 2021 г.
Он пройдёт с 26 марта по 9 апреля
Новости компаний
21/04
Некоторые подводные камни торгового эквайринга
19/04
Билеты на поезда Абакан – Красноярск - Абакан можно купить по специальному тарифу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Красноярского края отчитались о доходах

19 Апреля 2021 г.
Самый богатый задекларировал 14,59 млн рублей
Новости Красноярска: На краевых трассах подключены 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

На краевых трассах подключены 15 новых камер видеофиксации нарушений ПДД

19 Апреля 2021 г.
В КРУДОРе назвали адреса
Новости Красноярска: Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

Мошенники рассылают красноярцам письма от имени МВД

19 Апреля 2021 г.
В ведомстве заявили, что не имеют отношения к этой рассылке
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru