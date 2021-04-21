Театр балета Бориса Эйфмана показал в Красноярске новое прочтение "Братьев Карамазовых" Достоевского

На сцене красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского с двухдневными гастролями выступил Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана. Красноярцам показали спектакль "По ту сторону греха". Это новое прочтение Борисом Эйфманом знаменитого романа Достоевского "Братьев Карамазовы". На показе побывал и журналист Sibnovosti.ru.

Потрясающая игра артистов, завораживающий танец оригинальность подачи – все это можно было увидеть во всемирно известном балете Бориса Эйфмана "По ту сторону греха", представленном красноярскому зрителю. Балет поставлен на музыку Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова по мотивам последнего романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы". В дни показа в зале красноярского театра оперы не было свободных мест. Постановка состояла из двух частей и длилась ровно два часа. Декорации – металлическая конструкция, словно символизирующая то тюрьму, то храм. Но самое главное - мастерство актеров.

«Потрясающая хореография! Иногда казалось, что артисты танцуют за гранью человеческих возможностей. Я боялась пропустить любое их движение, настолько завораживающим было происходящее на сцене. Описать эмоции зрителей можно одним словом – восхищение», - поделилась впечатлениями после спектакля красноярка Светлана Хайретдинова.

«По ту сторону греха» — балет сложный, эмоциональный, его называют интеллектуально насыщенной танцевальной психодрамой. Показать в танце всю глубину и трагедию романа «Братья Карамазовы» - задача не из простых, но Борису Эйфману и его труппе это удалось. Солисты признаются: чтобы проникнуться духом спектакля, войти в образ, им пришлось много читать Достоевского.

«В этом спектакле показано то, что хотел, но не успел написать Достоевский. Каждый образ – собирательный, в каждом – многое взято и из героев других произведений Федора Михайловича. И сама хореография необычна, в ней много полутонов, много размышления. Мы танцуем в рясах, а значит, выразить свои эмоции артист должен спиной, кистями рук… В каких-то движениях приходится себя «разрывать». Но во всем спектакле очень силен дух Достоевского», - говорит ведущий солист спектакля Дэниел Рубин, исполняющий роль Алексея Карамазова.

Постановка Эймфана буквально влюбила в себя красноярских зрителей. Во время показа зрители не раз одаривали артистов аплодисментами, ведь сдержать эмоции было непросто.

Отметим, в Красноярске театр Эйфмана выступает уже второй раз. Впервые в город на Енисее артисты приезжали в 2017 году. Гастроли 2021 года, которые были организованы при поддержке губернатора региона, очень ждали все жители Красноярска.

Фото предоставлено Театром оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, г. Красноярск