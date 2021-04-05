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В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

Главная Культура
Красноярск
12:40 5 Апреля 2021
театр, опера, красноярск, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В октябре 2021 года в красноярском театре Оперы и балета покажут оперу Вольфганга Амадея Моцарта по либретто Лоренцо да Понте «Дон Жуан». Она станет главной постановкой в рамках фестиваля Дмитрия Хворостовского. Премьера состоится 22 октября.

«В течение полугода именитая творческая команда из Австрии, Италии, Словакии, Германии и США будет вести артистов труппы красноярского театра и студентов Сибирского государственного института искусств к большому результату: новой постановке одного из главных произведений Моцарта, в котором на самых известных сценах мира блистал наш прославленный соотечественник Дмитрий Хворостовский», - рассказали в пресс-службе театра.

Всю последнюю неделю профессионалы прослушивали кандидатов на главные роли в спектакле.

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