В Красноярске полгода будут готовить одно из главных произведений Моцарта

В октябре 2021 года в красноярском театре Оперы и балета покажут оперу Вольфганга Амадея Моцарта по либретто Лоренцо да Понте «Дон Жуан». Она станет главной постановкой в рамках фестиваля Дмитрия Хворостовского. Премьера состоится 22 октября.

«В течение полугода именитая творческая команда из Австрии, Италии, Словакии, Германии и США будет вести артистов труппы красноярского театра и студентов Сибирского государственного института искусств к большому результату: новой постановке одного из главных произведений Моцарта, в котором на самых известных сценах мира блистал наш прославленный соотечественник Дмитрий Хворостовский», - рассказали в пресс-службе театра.

Всю последнюю неделю профессионалы прослушивали кандидатов на главные роли в спектакле.